İstanbul Boğazı girişinde iki gemi çarpıştı...

İstanbul Boğazı, Ahırkapı demir bölgesinde Barbados bandıralı 126 m'lik Burhan Dizman ile Liberya bandıralı 147 m'lik Turan C gemileri çarpıştı. Kıyı emniyeti ekipleri bölgeye sevk edildi.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Ahırkapı'da çatışan 126 metre boyundaki BURHAN DİZMAN ve 147 metre boyundaki TURAN C isimli konteyner ve kuru yük gemileri için KURTARMA-10 römorkörümüz ve KEGM-3 hızlı tahlisiye botu ile 2 kılavuz kaptanımız olay yerine ivedilikle sevk edilmiştir' ifadelerine yer verildi.