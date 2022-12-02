İstanbul Boğazı girişinde iki gemi çarpıştı...
İstanbul Boğazı’nın Marmara Denizi girişinde bulunan Ahırkapı önlerinde bir kuru yük gemisi ile konteyner gemisi çarpıştı. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.
İstanbul Boğazı, Ahırkapı demir bölgesinde Barbados bandıralı 126 m'lik Burhan Dizman ile Liberya bandıralı 147 m'lik Turan C gemileri çarpıştı. Kıyı emniyeti ekipleri bölgeye sevk edildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Ahırkapı'da çatışan 126 metre boyundaki BURHAN DİZMAN ve 147 metre boyundaki TURAN C isimli konteyner ve kuru yük gemileri için KURTARMA-10 römorkörümüz ve KEGM-3 hızlı tahlisiye botu ile 2 kılavuz kaptanımız olay yerine ivedilikle sevk edilmiştir' ifadelerine yer verildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Ahırkapı'da çatışan 126 metre boyundaki BURHAN DİZMAN ve 147 metre boyundaki TURAN C isimli konteyner ve kuru yük gemileri için KURTARMA-10 römorkörümüz ve KEGM-3 hızlı tahlisiye botu ile 2 kılavuz kaptanımız olay yerine ivedilikle sevk edilmiştir' ifadelerine yer verildi.