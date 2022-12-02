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Bursa'daki uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Burcu Sağlam'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'da Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali bölgesinde ormanlık alana düşen tek motorlu uçaktaki pilot Hakan Köksal (54) ve yanında bulunan öğrencisi Burcu Sağlam (22) hayatını kaybetti. Burcu Sağlam'ın uçak kazasından önce sosyal medya hesabından paylaştığı son görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, uçak düşmeden önce Sağlam'ın kendisini ve çevreyi çektiği görüldü. İşte detaylar...

Ekleme: 2.12.2022 - 10:11 Güncelleme: 2.12.2022 - 10:16 / Editör: Ozge Selin
Bursa'daki uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Burcu Sağlam'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Sakarya'nın Pamukova ilçesinden kalkan eğitim uçağı dün saat 15.45 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'ndeki doğalgaz çevrim santrali yakınına düştü.

Kazada Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Başkanı, pilot Hakan Köksal (54) ile yanında bulunan öğrencisi Burcu Sağlam (22) hayatını kaybetti. Olay yerinin yerleşim alanından uzakta olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şunları söyledi: 'Tek motorlu bir eğitim uçağı. Bir kişi maalesef uçaktan fırlayarak vefat etmiş, diğeri de uçağın yanmasından mütevellit bir yanma söz konusu.'

Bursa'daki uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Burcu Sağlam'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Köksal ve Sağlam'ın cenazeleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Uçağının enkazının ise Ankara'dan gelecek ekibin çalışmasının ardından bugün kaldırılacağı öğrenildi.

'GERİ DÖNMESİNİ SÖYLEDİK AMA...'

Enkazın bulunduğu bölgeye gelen öğretmen pilot Vedat Sarıkaya, Köksal'ın işini seven biri olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: 'Ben kendisiyle havada bir iki kere telefona görüştüm, olaydan yaklaşık yarım saat önce. Hava şartları aniden çok hızlı değişime girdi, bir anda kapattı.

Bursa'daki uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Burcu Sağlam'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Görüş neredeyse 200 metrelere düştü. Hemen arkasından aradık ama irtibat koptu. Takip ediyorduk kendisini, geri dönmesini söyledik ama ondan sonra çok hızlı gelişti' dedi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Uçak kazasında yaşamını yitiren Burcu Sağlam'ın son görüntüleri ortaya çıktı.

 Görüntülerde; uçak düşmeden önce Sağlam'ın kendisini ve çevreyi çektiği, sosyal medya hesabından paylaştığı son görüntüler ortaya çıktı.

Bursa'daki uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Burcu Sağlam'ın son görüntüleri ortaya çıktı


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