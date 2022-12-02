Ankara Büyükşehir Belediyesi çiftçilerin tarlasına çöktü

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kimseye haber vermeden ve izin almadan Polatlı'da çiftçinin merasına 200 metre derinliğinde su kuyusu açtı. Suyu taşımak için de vatandaşın tapulu tarlasında 20 km izinsiz kazı yaptı.Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Polatlı'ya bağlı Basri Mahallesi'ne kepçeleri soktu. Çiftçilerin tapulu arazilerine kuyu açtı. Bu kuyulardan çıkardığı suyu sanayi bölgesine yine çiftçilerin tarlalarını işgal ederek aktardı.Basri Mahallesi Muhtarı Davut Yavaş bunun üzerine Polatlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne 'Polatlı İkinci Organize Sanayi Duatepe mevkiinde tescil harici alanda açmış olduğu izinsiz kuyudan suyu sanayi bölgesine götürmek için hem çiftçilerimizin arazilerine hem de mahallemize ait merayı gasp etmektedir. Zarar verilen parsel 152/109 nolu mera. Gereğinin yapılmasını arz ederim' diyerek dilekçe yazdı.Öte yandan işlemi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (ASKİ) yapması gerekirken Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın yapması da ayrı bir hukuksuzluk olarak değerlendirildi.SABAH'ın haberine göre; yapılan tüm kazıların usulsüz, hukuksuz ve izinsiz olduğuna dikkat çeken Basri Mahallesi Muhtarı Davut Yavaş, 'Bu alanlar bize ait. Benim köyümün ve çiftçilerimin arazisi. İlçe tarıma ve savcılığa suç duyurusunda bulundum, kaymakamlığa başvurdum. Başkan Mansur Yavaş'ın başdanışmanına fotoğrafları attık. Dönüş yapmadılar. Meram bozuluyor. Meranın bozumunun ne demek olduğunu bunlar bilmiyor galiba? Resmen bu vatandaşa çökmektir. Bu hukuksuzluğa ve yolsuzluğa 'Dur' denilmesi gerekiyor. Muhtarlığımın gideceğini bilsem de bu işe dur diyeceğim' dedi.Çiftçi Hacı Mustafa Konca: Bu işlemden muhtarın haberi yok. Biz köylünün haberi yok. Tesadüfen bir kepçenin çalıştığını fark ettik. Bizim kendimize suyumuz zaten az. Her sene su azalıyor. Sayın Mansur Yavaş kendi tarlasına izin alınmadan buna müsaade eder mi?Çiftçi Veysel Erdoğan: Bizim kendimize su yetmiyor. Müsaade istemeden tarlalarımızdan meralarımızı delik deşik etmek nedir? Köylülerin tapulu tarlasından su gidiyor.Çiftçi Metin Yüksel: Bizler köylü ve çiftçiyiz. Koca yaz suyu taşımayla yapıyoruz. Meraya kuyu vurmak hangi akla hizmet? Meraya kaçak kuyu vurmak nasıl bir cesarettir.