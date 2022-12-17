  • USD: 18,63 - 18,66
  • EURO: 19,81 - 19,85
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rusya'dan Avrupa'ya gözdağı: Tatbikata başladılar

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Baltık Filosu, Rusya'nın Avrupa'daki tek toprağı olan Kaliningrad'da bin 500 asker ile tatbikata başlandığını duyurdu. Aynı zamanda Rus anakarasından ayrı bir nokta olan Kaliningrad'ın Baltık Denizi kıyılarında başlayan tatbikatta 10'dan fazla savaş gemisi ve 100'den fazla askeri aracın görev alacağı aktarıldı.

Rusya'dan Avrupa'ya gözdağı: Tatbikata başladılar
Ekleme: 17.12.2022 - 09:31 Güncelleme: 17.12.2022 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
Rusya'dan Avrupa'ya gözdağı: Tatbikata başladılar
Baltık Filosu'ndan tatbikata ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 'Kaliningrad bölgesinde, komuta ve idari tatbikata bin 500'den fazla askeri personel, 10'dan fazla savaş gemisi ve hava birimleri katılacak. Tatbikatın bir parçası olarak donanma taktik grupları belirlenen zamanda üslerinden ayrılacak ve filo kuvvetlerinin eğitim görevlerini yerine getirmek için Baltık Denizi'nde belirlenmiş bölgelere konuşlanacak. Tatbikat sırasında Baltık Denizi'ndeki gemi grupları hayali düşman gemilerine ve uçaklarını vurmak için top ve füze atışları yapacak' denildi.

Açıklamada Bastion ve Bal tipi kıyı füze sistemlerinin kullanılacağı belirtildi.

PANTSİR-S HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ İLE TATBİKAT YAPILDI
Bugün başlayan askeri tatbikatta Pantsir-S Hava Savunma Sistemleri ile tatbikat gerçekleşti. Baltık Filosu Basın Servisi'nden tatbikata ilişkin yapılan açıklamada, 'Baltık Filosunun hava savunma birimleri, planlanmış tatbikat sırasında alçaktan uçan ve düşük hızlı hedefleri yakalama görevlerini yerine getirdi. Filonun hava savunma sisteminin nesnelerini, radar istasyonlarının mürettebatını ve savaş görevini üstlenen Pantsir-S hava savunma füze sistemini korumak için, şartlı bölgeye yakın uçan bir grup hava hedefini keşfetti ve koşullu olarak imha etti' denildi.
Eskişehir’de yürek burkan olay: 6 yaşındaki Nur Elif bakımsızlıktan öldü
Antalya'yı karıştıran kadın! Binaya patlayıcı koydu... İlk vukuatı değil! Pompalıyla dehşet saçtığı ortaya çıktı
Balıkesir'deki suç şebekesi genç kızın ihbarıyla çökertildi
AKINCI TİHA, 100 km'nin üzerindeki hedefi tam isabetle vurdu
İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları izinsiz gösteri düzenledi
Polis servisine hain pusu: Eylem Lice'de planlanmış
Rusya'dan Avrupa'ya gözdağı: Tatbikata başladılar
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kur korumalı mevduat hesaplarında süre bir yıl uzatıldı!
Necip Hablemitoğlu suikastında flaş gelişme: Levent Göktaş Türkiye'ye iade edildi!
CHP'li Ümit Kocasakal 'İmamoğlu davasındaki' Henri Barkey detayına dikkat çekti! 'Pek hayra alamet değil'
TBMM Genel Kurulunda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi!
CHP'li Kırşehir Belediyesi çalışanından çocuk tacizi: Soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'İmamoğlu davası' açıklaması! 'Siyasal akılsızlığın ta kendisi'
Bingöl merkezli 2 ilde PKK/KCK operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Necip Hablemitoğlu suikastı faili Mustafa Levent Göktaş Türkiye'ye iade ediliyor.
2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçları açıklandı!
Bakan Fahrettin Koca ilaç sektörü temsilcilerini kabul etti: Mesajımız net! Vatandaşımız ilaca erişirse rahat ederiz
CHP'den Akşener'e olay gönderme! İmamoğlu'na adaylık kapısını kapattılar!
Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: Yerli milli elektrikli trenlerimizin tasarım çalışmaları bitmek üzere
Teröristin kimliği belirlendi! Ağabeyi operasyonda öldürülmüş
17 Aralık 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

17 Aralık 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Milyonların beklediği açıklama geldi: EYT ne zaman açıklanacak?

Milyonların beklediği açıklama geldi: EYT ne zaman açıklanacak?

Doğada çok zor bulunuyor: Kilosu 3 bin liradan satılıyor

Doğada çok zor bulunuyor: Kilosu 3 bin liradan satılıyor

Türkiye'nin gizli hazinesi: Gören hayran kalıyor ziyaretçi akınına uğrayacak

Türkiye'nin gizli hazinesi: Gören hayran kalıyor ziyaretçi akınına uğrayacak

WhatsApp, görüntülü görüşmelerdeki katılımcı sayısını 32'ye çıkardı

WhatsApp, görüntülü görüşmelerdeki katılımcı sayısını 32'ye çıkardı

AB'den Twitter'a tehdit gibi uyarı

AB'den Twitter'a tehdit gibi uyarı