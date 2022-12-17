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Meral Akşener’in danışmanından seçimlerde HDP desteği itirafı

İyi Partili Turan Çömez, "HDP dese ki 'İstanbul Belediye Başkanı aynı zamanda da HDP'lidir’ dese bundan rahatsızlık duyar mısınız?" sorusuna "Biz bunu reddetmeyiz" yanıtını verdi.

Meral Akşener’in danışmanından seçimlerde HDP desteği itirafı
Ekleme: 17.12.2022 - 20:38 Güncelleme: 17.12.2022 - 20:42 / Editör: Ozge Selin
Meral Akşener’in danışmanından seçimlerde HDP desteği itirafı
2023 seçimlerine az bir süre kalırken, partiler seçim çalışmalarına devam ediyor..

Seçimlere birlikte girmesi beklenen 6'lı masa ittifakında İyi Parti ile masanın gizli ortağı HDP arasında gerginlik yaşanması CHP'yi zora sokmuştu. İyi Parti lideri Meral Akşener'in sık sık gündeme getirdiği 'HDP ile ittifak olmayız' açıklamaları sonrası partiden gelen bir itiraf gündem oldu.. Akşener'in danışmanı Turan Çömez, Radyo Sputnik'te Enver Aysever'in sorularını yanıtladı. Programda, Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza sonrasında Akşener'in verdiği destek gündeme geldi. İyi Partili Turan Çömez, 'Hem Sayın İmamoğlu'na hem de Sayın Yavaş'a, Sayın Akşener'in ilgisi kendi belediye başkanı olarak görmesinden kaynaklanıyor.' dedi.

Seçimlerdeki HDP desteği soruldu

Bunun üzerine Aysever, Çömez'e, 'İYİ Parti ciddi bir destek verdi belediye seçimlerinde ama unutmayalım ki HDP de aday çıkarmayarak destek verdi. Şimdi HDP dese ki ‘Ben olmasam bu belediye başkanları seçilemezdi, İstanbul Belediye Başkanı aynı zamanda da HDP'lidir' dese bundan rahatsızlık duyar mısınız?' sorusunu yöneltti.

'Biz bunu reddetmeyiz'

İyi Partili Çömez, soruya şu şekilde cevap verdi:

'Demokraside her söz, her iddia, her ifade bizim için saygındır. HDP böyle bir ifadede bulunursa biz bunu reddetmeyiz. Buna karşı da çıkmayız. Dolayısıyla İstanbul topyekûn bir mücadelenin neticesidir.'
Meral Akşener’in danışmanından seçimlerde HDP desteği itirafı
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