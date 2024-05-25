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Diyarbakır'da Horoz Koruma Derneğine 'Horoz Dövüşü' operasyonu: Suçüstü yakalandılar

Diyarbakır'da, horoz dövüştürerek bahis oynatılan “Horoz Koruma Derneği”ne polis ekipleri operasyon düzenlendi. ‘Horoz Dövüşü' adlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. 46 şahsa 295 bin 470 TL para cezası uygulandı. İşte detaylar...

Diyarbakır'da Horoz Koruma Derneğine 'Horoz Dövüşü' operasyonu: Suçüstü yakalandılar
Ekleme: 25.05.2024 - 10:46 Güncelleme: 25.05.2024 - 10:57 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır'da Horoz Koruma Derneğine 'Horoz Dövüşü' operasyonu: Suçüstü yakalandılar
Diyarbakır'da, 'Horoz Koruma Derneği'ne 'Horoz Dövüşü' operasyonu yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Bağlar ilçesinde horoz dövüşü yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Diyarbakır'da Horoz Koruma Derneğine 'Horoz Dövüşü' operasyonu: Suçüstü yakalandılar

HİNT HOROZU DÖVÜŞTÜRÜYORLAR
'Horoz Koruma Derneği' adı altında Hint Horozlarının dövüştürüldüğünü anlayan polis ekipleri, dövüşlere bahis oynandığını ve para alışverişi yapıldığını delillendirip, dışarıda bekleyen ekiplere haber verdi.

Operasyon için harekete geçen ekipler, baskın yaptığı adreste 16 Hint Horozunu koruma altına almak için Hayvan Bakım Merkezine götürdü. Yakalanan 46 kişiye 295 bin 470 TL idari para cezası uygulandı.

Diyarbakır'da Horoz Koruma Derneğine 'Horoz Dövüşü' operasyonu: Suçüstü yakalandılar

Polis, 41 bin TL paraya ve sözde kupaya el koydu.

Diyarbakır'da Horoz Koruma Derneğine 'Horoz Dövüşü' operasyonu: Suçüstü yakalandılar

Ekipler, 5199 sayılı hayvanları koruma kanununa istinaden başlatılan soruşturma çerçevesinde A.G, M.İ, A.B, A.A, H.Y, C.Y, ve S.A. isimli 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Diyarbakır'da Horoz Koruma Derneğine 'Horoz Dövüşü' operasyonu: Suçüstü yakalandılar

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.