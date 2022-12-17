İzmir'de sünger atölyesinde yangın çıktı

Buca'daki bir sünger atölyesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Yangında, iş yerinde büyük zarar oluştu.

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Seyhan Mahallesi 713 Sokak'taki bir sünger atölyesinde bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla alevler, kontrol altına alınıp, söndürüldü.Yangında iş yerinde büyük çapta zarar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.