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Rüşvet skandalı sonrası Murat Hazinedar tutuklandı

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi

Rüşvet skandalı sonrası Murat Hazinedar tutuklandı
Ekleme: 16.12.2022 - 09:03 Güncelleme: 16.12.2022 - 09:06 / Editör: Ozge Selin
Rüşvet skandalı sonrası Murat Hazinedar tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Çıkar amaçlı örgüt kurma', 'Rüşvet' ve 'İrtikap' suçlarından iki yıldır süren soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri serbest bırakılırken, aralarında Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 16 şüpheli dün sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

8 ADLİ KONTROL TALEBİ

Savcılık ifadelerinin ardından eski belediye başkanı Murat Hazinedar, eski başkan yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi, Çetin Kırışgil, Ekrem Eray Arda, Mehmet Uğur Şahin, Bediz Güvenkaya ve Mürvet Günday 'İcbar suretiyle irtikap' ve 'Rüşvet almak' suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiler. Şüphelilerden biri savcılık sorgusundan sonra serbest bırakıldı. Diğer 8 şüphelinin ise adli kontrol uygulanması talep edildi. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nde sorguları yapılan şüphelilerden Murat Hazinedar, Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil'in tutuklanmasına karar verildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Rüşvet skandalı sonrası Murat Hazinedar tutuklandı
Rüşvet skandalı sonrası Murat Hazinedar tutuklandı
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