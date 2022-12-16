Niğde'de feci kaza: 1 ölü
Niğde’de meydana gelen trafik kazasında otomobil TIR'a arkadan çarptı 1 kişi hayatını kaybetti.
Niğde'nin Bor İlçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında Orhan Pehlivan (66) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu H.A'nın kullandığı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.
Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan Eşe Pehlivan (75)hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü Orhan Pehlivan ambulansla Bor Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.