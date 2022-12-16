Bursa'da sır ölüm! Evde bıçaklanmış halde bulundu

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi Merdivenli Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Evden gelen gürültüler üzerine, çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, eşyaların dağılmış olduğu evde, kanlar içerisinde yatan I.A.'yı buldu. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan İ.A, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.