Astsubay Çavuş Emrah Daşkol göreve giderken şehit oldu

Gaziantep'te sabah erken saatlerde göreve giden Emrah Daşkol, kullandığı aracın kaza yapmasını sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Daşkol kurtarılamadı. Görev başında şehit olanJandarma Astsubay Çavuş Emrah Daşkol için görev yaptığı Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde tören düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, ile diğer yetkililer katıldı. Daşkol'un cenazesi yapılan törenin ardından baba ocağı Adıyaman'a uğurlandı.