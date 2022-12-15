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Mısır, Akdeniz'de büyük bir doğal gaz rezervi buldu!

Mısır'ın, Akdeniz'deki Nergis sondaj kuyusunda 3.5 trilyon fit küplük büyük bir doğal gaz rezervi keşfedildi.

Ekleme: 15.12.2022 - 21:47 Güncelleme: 15.12.2022 - 21:54 / Editör: Ozge Selin
Mısır, Akdeniz'de büyük bir doğal gaz rezervi buldu!
Mısır'ın El-Ahram gazetesinin haberine göre, Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı Tarık el-Molla, enerji komitesinin bugünkü toplantısında yeni keşfe ilişkin açıklamada bulundu.

'ZOHR SAHASINDAN SONRAKİ EN ÖNEMLİ KEŞİF'

Mısır'daki ilk açık deniz sondaj kuyusu olan Nergis-1X'de bulunan gaz rezervinin henüz değerlendirme aşamasında olduğunu kaydeden Molla, bu rezervin, Zohr sahasından sonraki en önemli keşif olduğunu ifade etti.

Molla, sondaj kuyusundaki rezervin miktarıyla ilgili ayrıntıların ilerleyen günlerde açıklanacağını kaydetti.

3.5 TRİLYON FİT KÜP GAZ REZERVİ

İtalyan Eni şirketi, 2015'te Mısır açıklarındaki Zohr bölgesinde doğal gaz keşfetmişti.

Nergis-1X'te 3.5 trilyon fit küp gaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor.

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