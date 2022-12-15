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Midesinden bir metre şarj kablosu çıktı: Doktorlar bile şaşkın

Diyarbakır'da 15 yaşındaki erkek çocuğunun midesinde 1 metrelik şarj kablosu ve toka tespit edildi. Cisimler endoskopik işlemle çocuğun midesinden çıkarıldı.

Ekleme: 15.12.2022 - 17:06 Güncelleme: 15.12.2022 - 17:08 / Editör: Ozge Selin
Midesinden bir metre şarj kablosu çıktı: Doktorlar bile şaşkınDiyarbakır'da kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye giden 15 yaşındaki erkek çocuğunun çekilen röntgeninde, midesinde şarj kablosu ve toka olduğu tespit edildi. Bunun üzerine çocuk, ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Üniversitenin Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan ve ekibi tarafından yapılan endoskopik işlemle çocuğun midesindeki kablo ve toka başarıyla çıkarıldı.

Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan çocuk taburcu edildi.

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Yaşar Doğan, kablonun bir ucunun ince bağırsağa geçmesi nedeniyle zorlandıklarını ifade ederek, “Hastanın kusma ve karın ağrısı şikayetleri olması üzerine sağlık kuruluşuna başvurulmuş.

Orada yapılan incelemelerde hastanın midesinde kablo tespit edilmesi üzerine bize danışıldı. 112 aracılığıyla hastaya gerekli işlemi yapıp yapmayacaklarını bize sordular. Biz de hastayı bize gönderebileceklerini kendilerine ilettik. Hasta bize geldikten sonra ön hazırlık yapıldı ve gerekli olan açlık süresinin ardından hastaya endoskopik işlem yapıldı. Endoskopik işlemle midedeki kablo çıkarıldı. Kabloyu çıkarırken açıkçası zorlandık, çünkü kablonun bir ucu ince bağırsağa geçmişti. İşlem başarılı bir şekilde sonlandırıldıktan sonra hasta sağlıklı bir şekilde evine gönderildi” dedi.

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