MasterChef ödül oyunu heyecanı ile nefesleri kesti. Eski ve yeni yarışmacıların bir araya geldiği programda ödül oyununu kimin kazanacağı şeflerin değerlendirmesi sonunda belli oldu. Yarışmacılar ödül oyunu gecesinde, kakule ve portakaldan bir yemek, bir tatlı yaptılar ve günün sonunda en başarılı ortaya çıkaran yarışmacılar büyük ödülün sahibi oldu. İşte 14 Aralık 2022 Çarşamba MasterChef büyük ödülü...

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşandı. Birbirinden renkli anların yaşanacağı programda eski ve yeni yarışmacılar birlikte aynı tezgahta mücadele verecek. Peki, "MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 14 Aralık MasterChef ödül ne kadar?" İşte 14 Aralık 2022 MasterChef son programda yaşanan gelişmeler...MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde eski ve yeni yarışmacılar ödül oyunu için kıyasıya bir mücadeleye girişti. jüri üyeleri yarışmacılardan, , kakule ve portakaldan bir yemek, bir tatlı yapmalarını istedi. En iyi tabağı çıkararak ödül oyununu kazanan yarışmacılar Metin ve Eren oldu.MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE OLDU?MasterChef'te ödülü kazanan yarışmacı kadar, ödülde merak konusu oldu. Haftanın ödülü 50 bin TL oldu.HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?Haftanın ilk eleme adayı takım oylaması sonucu Görkem oldu.