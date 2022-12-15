  • USD: 18,63 - 18,66
  • EURO: 19,83 - 19,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 14 Aralık MasterChef ödül ne kadar?

MasterChef ödül oyunu heyecanı ile nefesleri kesti. Eski ve yeni yarışmacıların bir araya geldiği programda ödül oyununu kimin kazanacağı şeflerin değerlendirmesi sonunda belli oldu. Yarışmacılar ödül oyunu gecesinde, kakule ve portakaldan bir yemek, bir tatlı yaptılar ve günün sonunda en başarılı ortaya çıkaran yarışmacılar büyük ödülün sahibi oldu. İşte 14 Aralık 2022 Çarşamba MasterChef büyük ödülü...

Ekleme: 15.12.2022 - 01:30 Güncelleme: 15.12.2022 - 01:35 / Editör: Ozge Selin
MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 14 Aralık MasterChef ödül ne kadar?TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşandı. Birbirinden renkli anların yaşanacağı programda eski ve yeni yarışmacılar birlikte aynı tezgahta mücadele verecek. Peki, "MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 14 Aralık MasterChef ödül ne kadar?" İşte 14 Aralık 2022 MasterChef son programda yaşanan gelişmeler...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde eski ve yeni yarışmacılar ödül oyunu için kıyasıya bir mücadeleye girişti. jüri üyeleri yarışmacılardan, , kakule ve portakaldan bir yemek, bir tatlı yapmalarını istedi. En iyi tabağı çıkararak ödül oyununu kazanan yarışmacılar Metin ve Eren oldu.

MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 14 Aralık MasterChef ödül ne kadar?

MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE OLDU?

MasterChef'te ödülü kazanan yarışmacı kadar, ödülde merak konusu oldu. Haftanın ödülü 50 bin TL oldu.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Haftanın ilk eleme adayı takım oylaması sonucu Görkem oldu.

ABD ve Almanya'dan tepki çeken 'İmamoğlu' açıklaması...
BM Genel Kurulu Türkiye'nin sunduğu 'sıfır atık' kararını kabul etti!
Fed faizi art arda beşinci kez 50 baz puan artırdı...
ABD hazırladı BM onayladı! İran BM Kadın Birimi'nden ihraç edildi!
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'İmamoğlu davası' açıklaması: Nihai bir karar değil, yargılama süreci devam ediyor
Küçük yaştaki çocuğa istismar davasında Kadir İstekli gözaltına alındı!
Bakan Soylu sel bölgesindeki incelemelerini sürdürüyor! 'Ne istiyorsanız yapalım'
Beşiktaş Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: Eski Başkan Hazinedar sağlık kontrolünden geçirildi
AK Partili Bülent Turan'dan İmamoğlu'na verilen cezayla ilgili açıklama: Kesinleşmeyen bir karar söz konusu
İmamoğlu 2 yıl 7 ay hapis cezası aldı! Kılıçdaroğlu Almanya'dan apar topar dönme kararı aldı!.
AK Parti Grup Başkanvekili Tunç'tan 'İmamoğlu' açıklaması! 'Kararlar üzerinden karalama siyaseti yapmak yanlıştır'
'6 yaşındaki gelin' soruşturmasında yeni gelişme...
Yasa dışı yollarla yurda sızmaya çalışan 4 kişi yakalandı!
Ekrem İmamoğlu için karar verildi!
Ekrem İmamoğlu, davayı fırsata çevirdi
Metro İstanbul'un İmamoğlu'nun çağrısıyla 'sıklaştırma' kararına vatandaşlardan sert tepki
Bakan Bilgin'den flaş mesaj! Asgari ücret zammı ne kadar kaç lira olacak?
Kızılelma ilk uçuşu yaptı!
Necip Hablemitoğlu zanlısı Levent Göktaş Türkiye'ye iade edilecek
İzmir'i 15 günde 3 kez sel götürdü ama İZSU 'Yağmur sınavını geçtik' dedi
15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sel ve su baskınları yaşanabilir

15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sel ve su baskınları yaşanabilir

Okullarda maske geri mi dönüyor?

Okullarda maske geri mi dönüyor?

Twitter'da 'Altın tik' dönemi

Twitter'da 'Altın tik' dönemi

Uygulama resmen hayata geçirildi: Kimlikleri eski olanlar yararlanamıyor

Uygulama resmen hayata geçirildi: Kimlikleri eski olanlar yararlanamıyor

Bir yılda 1 milyon kişi akın etti: Herkes görmek için bölgeye geliyor

Bir yılda 1 milyon kişi akın etti: Herkes görmek için bölgeye geliyor

Esrarengiz görüntü: Ne olduğunu kimse anlayamadı herkes bu garip olayın sebebini merak ediyor

Esrarengiz görüntü: Ne olduğunu kimse anlayamadı herkes bu garip olayın sebebini merak ediyor