Esenyurt'ta feci kaza: Çamaşır asarken balkondan düştü

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi.5. katta bulunan evinin balkonunda çamaşır asan kimliği henüz bilinmeyen bir kadın aşağı düştü.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.