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Yunanistan'ın gündemi Milli Muharip Uçak! Doğu Akdeniz'de işler istedikleri gibi gitmiyor

Türkiye'nin 2023 yılında hangardan çıkması beklenen Milli Muharip Uçağı Yunanistan'ın gündemine oturdu. Tayfun balistik füzesinin ardından 5. Nesil Milli Savaş Uçağı projesi TF-X'i hedef alan Yunan basını Doğu Akdeniz'de işlerin istedikleri gibi gitmediğini yazdı.

Yunanistan'ın gündemi Milli Muharip Uçak! Doğu Akdeniz'de işler istedikleri gibi gitmiyor
Ekleme: 13.12.2022 - 12:41 Güncelleme: 13.12.2022 - 12:42 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'ın gündemi Milli Muharip Uçak! Doğu Akdeniz'de işler istedikleri gibi gitmiyor
Her fırsatta müttefiklerine sığınan ve Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerini sürdüren Yunanistan'ın uykularını kaçıran bir olay yaşanıyor. Türkiye ve İngiltere'nin İHA'ların üretimi ve askeri kullanımı konusunda işbirliği planladığını yazan Yunan basını bu duruma ilişkin endişeleri dile getirdi...

Yunanistan’ın gündemi Milli Muharip Uçak! Doğu Akdeniz’de işler istedikleri gibi gitmiyor
Uluslararası anlaşmalara göre silahsız olması gereken adaları cephaneliğe çeviren Yunanistan'a Türkiye'den tepkiler gelirken Yunan basını Türk savunma sanayisine kafayı takmış durumda. Türkiye'deki tüm gelişmeleri adım adım takıp eden Yunanistan'da bu kez gündem TF-X...

Yunanistan'ın gündemi Milli Muharip Uçak! Doğu Akdeniz'de işler istedikleri gibi gitmiyor

Daha önce eleştirecek hiçbir şey bulamayınca uçağın beklenenden daha geç filoya gireceğiyle ilgili yorumlarda bulunmuştu. Yunan Kathimerini gazetesi ise İngiltere ile işbirliği planına takıldı.

Yunanistan’ın gündemi Milli Muharip Uçak! Doğu Akdeniz’de işler istedikleri gibi gitmiyor

Brexit sonrası İngiltere'nin Doğu Akdeniz'de jeopolitik varlığını yeniden inşa etmeye çalıştığını belirten gazete, Londra'nın Türkiye ile daha yakın ilişki kurmak istemesinden rahatsız...

İngiltere ve Türkiye'nin NATO içinde oynadığı rolün tamamlayıcı olarak görüldüğünü ileri süren gazeteye göre, Güney Kıbrıs ve Yunanistan için tehlikeli bir takım gelişmeler yaşanıyor. İngiltere ve Türkiye arasındaki ilişkinin gelişmesi ve bunun savunma sektörüne de yansıması Atina'da panik yarattı. Gazete, İngiltere'nin Türkiye'nin 5. Nesil Milli Savaş Uçağı projesi TF-X projesinde işbirliği yapma planı olduğu bir takım görüşmeler yapıldığını yazdı. Rolls Royce ile Türkiye'nin jet uçağı için motor üretme olasılığı konusunda görüşmeler yapıldığı belirtildi. Türk firmalarının İngiltere ticari pazarına girmiş olmasından da huzursuz olan Yunanistan, iki ülkenin İHA'lar konusunda işbirliği planladığını belirtti. Bu durumun Yunanistan ve Güney Kıbrıs için endişe verici olduğunu bölgede istikrarı bozduğunu dile getiren gazete, Doğu Akdeniz'de böyle bir eksen olasılığının Yunanistan Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin çıkarları ile çatıştığını belirtti.

Fransa'nın Doğu Akdeniz'de etkisini azaltmayı amaçladığını, Kıbrıs'taki İngiliz üssünün varlığını da tehlike olarak görüldüğünü yazdı. Kıbrıs için İngiltere'nin garantör ülke olduğunu belirtirken bu durumun Kıbrıs sorununun çözümünde de etkili olacağını belirtti.

Yunanistan'ın gündemi Milli Muharip Uçak! Doğu Akdeniz'de işler istedikleri gibi gitmiyor






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Yunanistan'ın gündemi Milli Muharip Uçak! Doğu Akdeniz'de işler istedikleri gibi gitmiyor
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