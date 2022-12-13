Adana’da çiftlik evinden 14 kilo esrar çıktı

Adana'nın Seyhan ilçesinde ikamet eden bir şahsın çiftlik evinde uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, harekete geçti.Yapılan çalışmaların ardından adli makamlardan alınan karara istinaden eve baskın yapıldı.İHA'nın haberine göre; yapılan aramada 14 kilo 600 gram kubar esrar, 23 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.