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Masterchef'te kim elendi? İşte 11 Aralık MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı...

MasterChef Türkiye'de eleme gecesi heyecanı yaşandı. TV8 ekranlarında yayınlanan ve Somer, Danilo ve Mehmet Şef'in jüri üyesi olduğu yarışmada son haftalara girildi. Rekabet kızışırken bir yarışmacı daha bu akşam MasterChef Türkiye'de hayallerine veda etti. MasterChef elenen isim bu akşam oynanan oyunların ardından açıklandı. İşte 11 Aralık 2022 Pazar akşamı MasterChef'te veda isim ve son bölümde yaşananlar...

Ekleme: 12.12.2022 - 01:10 Güncelleme: 12.12.2022 - 01:18 / Editör: Ozge Selin
Masterchef'te kim elendi? İşte 11 Aralık MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı...MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takım tüm hafta boyunca dokunulmazlık oyunlarında kıyasıya bir mücadele verdi. Dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme potası şekillendi. Eleme adaylarından bir yarışmacı ise bu akşam programa veda etti. İşte 11 Aralık Pazar günü MasterChef Türkiye'de yaşananlar haberimizde...

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

MasterChef'te haftanın 4. eleme adayı şeflerin değerlendirmesi sonucunda Burak Kaya oldu.

Bu haftanın diğer eleme adayları ise Ayaz, Kıvanç ve Büşra oldu.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye yarışmasında 11 Aralık Pazar günü yayınlanan bölümde hayallerine veda ederek elenen isim Büşra oldu...

Masterchef'te kim elendi? İşte 11 Aralık MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı...

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

MasterChef'te haftanın yeni takımları şöyle oldu:

Mavi Takım

Yağız (Takım kaptanı)
Metin
Kıvanç
Tolga

Kırmızı Takım

Büşra (Takım Kaptanı)
Görkem
Burak Kaya
Ayaz
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