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Muğla'da Yunanistan'ın ittiği 13 göçmen kurtarıldı

Yunanistan tarafından lastik bot içerisinde geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarılırken, 55 düzensiz göçmen de yakalandı.

Ekleme: 10.12.2022 - 13:01 Güncelleme: 10.12.2022 - 13:03 / Editör: Ozge Selin
Muğla'da Yunanistan'ın ittiği 13 göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine sahil güvenlik ekipleri harekete geçti.

Bölgeye sevk edilen ekipler, Yunanistan tarafından Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 13 göçmen, sahil güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.

Diğer göçmen olayında ise Yunanistan'ın ittiği can salındaki göçmenler ise bölgede bulunan balıkçı tekneleri tarafından kurtarılarak, sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi.

2 lastik bot durduruldu
Ayrıca sahil güvenlik ekipleri, yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu 2 ayrı hareketli lastik botu durdurdu.

68 düzensiz göçmen yakalandı
 Lastik bot içerisinde bulunan toplamda 55 göçmeni yakaladı.

Meydana gelen 4 ayrı düzensiz göçmen olayında ise toplam 68 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İşlemler devam ediyor
Göçmenlerin, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.

Muğla'da Yunanistan'ın ittiği 13 göçmen kurtarıldı
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