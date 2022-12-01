Numan Kurtulmuş'tan EYT açıklaması

Türkiye'de, milyonların gözü kulağı, asgari ücret ve EYT'de...Merakla beklenen yeni düzenleme ile ilgili her geçen gün bir başka senaryo ortaya atılırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'lilerin gönüllerine su serperek, 'Emekçileri enflasyona ezdirmeyeceğiz.' ifadelerini kullanmıştı.Konuya ilişkin bir diğer açıklama ise AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'dan geldi.CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın, 'EYT ne zaman yasalaştırılacak?' sorusunu yanıtlayan Kurtulmuş, 'Bu konu, uzunca bir süredir hükümetin masasında olan bir konudur. Bununla ilgili bütün teknik detayların çalışması Çalışma Bakanlığımız tarafından yapıldı. Sonuna doğru gelindi, son rötuşlar yapılacak ve kamuoyuna sunulacak.Meclis takvimiyle de ilgili bir mesele. Cumhurbaşkanımız kamuoyuna açıklayacaktır. Önemli bir konu olduğunu biliyoruz. Artık son noktaya doğru gelindi.' ifadelerini kullandı.