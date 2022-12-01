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Numan Kurtulmuş'tan EYT açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, 'EYT ne zaman yasalaşacak' sorusuna, konu hakkındaki çalışmaların artık sona geldiği yanıtını verdi.

Numan Kurtulmuş'tan EYT açıklaması
Ekleme: 1.12.2022 - 13:17 Güncelleme: 1.12.2022 - 13:26 / Editör: Ozge Selin
Numan Kurtulmuş'tan EYT açıklaması
Türkiye'de, milyonların gözü kulağı, asgari ücret ve EYT'de...

Merakla beklenen yeni düzenleme ile ilgili her geçen gün bir başka senaryo ortaya atılırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'lilerin gönüllerine su serperek, 'Emekçileri enflasyona ezdirmeyeceğiz.' ifadelerini kullanmıştı.

Konuya ilişkin bir diğer açıklama ise AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'dan geldi.

'EYT'de son noktaya gelindi'
CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın, 'EYT ne zaman yasalaştırılacak?' sorusunu yanıtlayan Kurtulmuş, 'Bu konu, uzunca bir süredir hükümetin masasında olan bir konudur. Bununla ilgili bütün teknik detayların çalışması Çalışma Bakanlığımız tarafından yapıldı. Sonuna doğru gelindi, son rötuşlar yapılacak ve kamuoyuna sunulacak.

Meclis takvimiyle de ilgili bir mesele. Cumhurbaşkanımız kamuoyuna açıklayacaktır. Önemli bir konu olduğunu biliyoruz. Artık son noktaya doğru gelindi.' ifadelerini kullandı.

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