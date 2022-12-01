MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 30 Kasım büyük ödül neydi?

MasterChef Türkiye'de ödül oyunu için nefesler tutuldu. Bugün ödül oyununda MasterChef yarışmacıları, eski yarışmacılar ile yarışacak. Mehmet, Danilo, Somer Şefler yarışmacılardan, 45 dk süre zarfında ayva ve zencefilden yemek yapmalarını istedi. Ödül oyununu kazanan yarışmacı kadar, günün ödülü de izleyicilerin gündeminde. İşte 30 Kasım 2022 Çarşamba MasterChef'te yaşanan son gelişmeler...

MasterChef'te ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ödül oyunu gecesinde yarışmacılardan, ayva ve zencefilden yemek yapmaları istendi. Gününün sonunda en başarılı tabağı ortaya çıkaran yarışmacılar büyük ödülün sahibi oldu. Peki, 'MastercHef ödül oyunu kim kazandı? 30 Kasım MasterChef büyük ödül neydi?' İşte MasterChef'te ödül oyununun galibi...MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım eski yarışmacılar ile ödül oyunu için kıyasıya bir mücadeleye girişti. jüri üyeleri yarışmacılardan, ayva ve zencefilden yemek yapmalarını istedi. En iyi tabağı çıkararak ödül oyununu kazanan yarışmacılar Tolga ve Sergen oldu.MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE OLDU?MasterChef'te ödülü kazanan yarışmacı kadar, ödülde merak konusu oldu. MasterChef'te büyük ödül 50 bin TL oldu.MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYI KİM OLDU?Eleme adayı takım oylaması sonucunda Burak Kaya oldu.