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Karadeniz gazını dağıtacak 280 tonluk 'Peçenek' denize indirildi

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazı kuyulardan toplayıp ana boru hattına bağlayacak 280 tonluk "Peçenek" adlı dağıtım haznesi, denizin 2 bin 200 metre altına indirildi.

Karadeniz gazını dağıtacak 280 tonluk 'Peçenek' denize indirildi
Ekleme: 1.12.2022 - 09:28 Güncelleme: 1.12.2022 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
Karadeniz gazını dağıtacak 280 tonluk 'Peçenek' denize indirildi
Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfi olarak kayıtlara geçen Sakarya Gaz Sahası'nda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ekiplerinin çalışmaları 7 gün 24 saat aralıksız olarak devam ediyor.

Karada yaklaşık 5 bin, denizde de 2 bin 500 kişinin mesai harcadığı dev projede planlanan iş takvimine uygun her gün yeni bir adım geride bırakılıyor.

Karadeniz gazını dağıtacak 280 tonluk 'Peçenek' denize indirildi

Enerji üssü kurma çalışmaları devam ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, doğalgazı yaklaşık 170 kilometre açıktan karaya taşıyacak boru serimi tamamlanırken denizin 2 bin 200 metre altındaki enerji üssü kurma çalışmaları da devam ediyor.

Peçenek Filyos Limanı'na getirildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından 'Peçenek' adı verilen ekipman Filyos Limanı'na getirildi. Ardından, Karadeniz gazını kuyulardan toplayıp ana boru hattına bağlayacak 280 tonluk dağıtım haznesi, limandan denize indirmenin yapılacağı Sakarya Gaz Sahası'na gemiyle taşındı. Ekipman, özel vinçler ve su altı robotlarının yardımıyla 20 saat çalışmanın ardından denizin 2 bin 200 metre altına indirildi. Çalışmaların yüzde 65'i tamamlandı Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nin yüzde 85'inin, Sakarya Gaz Sahası'nda denizde devam eden çalışmalarının ise yüzde 65'inin tamamlandığını kaydetti.

Karadeniz gazını dağıtacak 280 tonluk 'Peçenek' denize indirildi

'Türkiye Yüzyılı, enerjinin de yüzyılı olacak'

Dönmez, denizde 51 geminin bu operasyon için çalıştığına işaret ederek, 'Denizde ve karada işler planlandığı gibi ilerliyor. Geçtiğimiz günlerde bir aşamayı daha geçtik ve çok kritik bir ekipman olan dağıtım haznesini ekiplerimiz başarıyla deniz tabanına indirdi. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında enerji bağımsızlığının en önemli adımlarından birini hizmete almak için gün sayıyoruz. Türkiye Yüzyılı, enerjinin de yüzyılı olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.' ifadelerini kullandı.

'Ne kadar gurur duysalar az'

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin de sahadaki çalışmaların iş güvenliğini dikkate alarak devam ettiğini belirterek, 'Burada çalışan yaklaşık 7 bin 500 kardeşimiz de projenin büyüklüğünün farkında. Onlar Türkiye'nin enerji tarihine ismini yazdırıyorlar. Ne kadar gurur duysalar az. İnşallah bu gazı milletimizle buluşturana kadar özverili, hassas, istekli ve hiç bitmeyen enerjimizle çalışmaya devam edeceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.

Karadeniz gazını dağıtacak 280 tonluk 'Peçenek' denize indirildi
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