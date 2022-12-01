İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik yapılan çalışmalarda; çatışma bölgelerinde eylem ve faaliyetlerde bulunan, örgütle iltisak ve irtibatlı olan, çatışma bölgelerine geçiş arayışındaki, hali hazırda İstanbul'da terör örgüt adına faaliyet gösteren şüpheliler tespit edildi. Şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 10 ilçede 16 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 13 şüpheli gözaltına alındı.