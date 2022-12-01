İçişleri Bakanlığı: Ülkemizde 5 milyon 239 bin 426 yabancı var

Türkiye'de yaşayan yabancı uyrukluların sayısı hakkında sık sık asılsız iddialar ortaya atılıyor.Yetkililer yasa dışı yollarla ülkeye girenleri kısım kısım sınır dışı ederken güncel veriler de belli aralıklarla açıklanıyor.İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Çataklı, şu ifadeleri kullandı:'Daha önce defalarca açıkladık, sabırla bir kez daha açıklayalım. Bugün itibariyle geçici koruma altında bulunan Suriyeli 3 milyon 577 bin 714, uluslararası koruma kapsamında 318 bin 717 olmak üzere, ülkemize sığınan toplam 3 milyon 896 bin 431 kişi bulunmaktadır.İkametli olarak da 1 milyon 342 bin 995 kişi ülkemizde yaşamaktadır. Böylece ülkemizde bulunan toplam yabancı sayısı 5 milyon 239 bin 426'dır. Bunların da 1 milyon 22 bin 703'ü ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitede okuyan öğrencilerden oluşuyor.'