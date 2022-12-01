İçişleri Bakanlığı Türkiye'deki yabancı sayısını açıkladı!

Bakan Yardımcısı Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelinde geçici koruma altında 3 milyon 577 bin 714 Suriyeli olduğunu belirtti.'3 MİLYON 896 BİN SIĞINMACI VAR'Türkiye'de, 318 bin 717'si uluslararası koruma kapsamında olmak üzere toplam 3 milyon 896 bin 431 sığınmacı bulunduğunu kaydeden Çataklı, ikametli olarak da 1 milyon 342 bin 995 kişinin yaşadığını ifade etti.'TOPLAM SAYI 5 MİLYON 239 BİN'Çataklı, 'Böylece ülkemizde bulunan toplam yabancı sayısı 5 milyon 239 bin 426'dır. Bunların da 1 milyon 22 bin 703'ü ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite okuyan öğrencilerden oluşuyor.' bilgisini paylaştı.