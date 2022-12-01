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Fuat Oktay'dan şehit Uzman Çavuş Korkmaz için taziye mesajı...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan ve tüm müdahalelere rağmen şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz için başsağlığı diledi.

Ekleme: 1.12.2022 - 00:11 Güncelleme: 1.12.2022 - 00:12 / Editör: Ozge Selin
Fuat Oktay'dan şehit Uzman Çavuş Korkmaz için taziye mesajı...
Oktay, sosyal medyadan yayımladığı taziye mesajında, 'Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Nedim Korkmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.' ifadesini kullandı.

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