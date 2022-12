Başkan Erdoğan: Tarihi İpek Yolu'nu ihya edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ağrı Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:70 kilometrelik bölünmüş yolun bölgeye ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 9 kilometrelik Hamur çevreyolunu önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Tarihi İpek Yolu'nun önemli güzergahını 79 kilometrelik yolla güvenli ulaşıma kavuşturuyoruz. Yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz bu yol sayesinde Ağrı-Patnos arasındaki mesafe 1 saat değil 35 dakikada kat edilecek. Projenin ekonomiye katkısı 111 milyon lirayı bulurken 835 tona yakın karbon azaltımına vesile olacaktır. Bu yol mesafelerle beraber gönülleri de birbirine yaklaştıracağına inanıyorum.Hep söylediğimiz gibi ulaşım yatırımlarını kalkınmanın temel altyapısı olarak görüyoruz. Ulaşım hatlarının tesis edilmediği yerde yatırım da üretim de istihdam da olmaz.Eğitimden sağlığa enerjiden şehirciliğe her alanda benzer yatırımları hayata geçirerek ülkemizin her köşesinde fırsat eşitliğini tesis etmek için çalıştık. Batıda ne varsa doğuda da o olacak dedik. Yıllarca milletimizin sadece canını yakmakla kalmayıp kalkınmasını engelleyenlerin devreden çıkmasıyla Ağrı gerçek kimliğini bulmaya başlamıştır. Süren projeleri süratle tamamlayarak yeni projeleri hayata geçirerek tarihi İpek Yolu'nu yeniden ihya etmekte kararlıyız.Ağrı'yı Türkiye Yüzyılı için hazırladık. Belediye başkanı Savcı Sayan'ı takip ediyor ve destekliyoruz.Malazgirt'ten bu yana Anadolu'daki varlığımızın her günü bize bu vatanı çok görenlerin farklı kılıflar altında saldırılarla mücadele ile geçmiştir. Sınırlarımızın ötesinde Azerbaycanlı kardeşlerimizin işgal altında tutulan topraklarının görmezden gelinmesinde aynı anlayış vardı. Sinsi ve riyakar tuzakları birlik ve beraberlik içinde hareket edilerek bozulabilir. Bu konuda çok önemli mesafeler kat ettik. Ağrı'nın ekonomik ve sosyal hareketliliği zirveye çıkacaktır. Ülkemizin güven ve istikrar iklimine sıkı sıkıya sahip çıkmamız gerekiyor. Yıllarca enerjimizi heba eden terör belasını başımıza musallat edenlerin gayesi elimizdeki imkanları kullanmaya mani olmaktı.Dün açıklanan 2022 yılı 3: çeyrek büyüme rakamları doğru istikamette yürüdüğümüzün en doğru işaretidir. Savaşlara, krizlere, belirsizliklere rağmen 2023 hedeflerine kararlılıkla yürümekle kalmıyor Türkiye Yüzyılı'na hazırlanıyoruz. Biz dünyanın neresine gidersek gidelim muhataplarımıza hep gelin birlikte kazanalım diyoruz. Gelin şehrimize yapacağımız yatırımlarla hem siz hem ülkemiz kazansın.Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Yolu ile Doğu Anadolu Güneydoğu Anadolu'ya bağlanıyor. 335 metrelik Tutak Viyadüğü, 140 ve 150 metrelik iki köprü, 22 adet kavşak ile seyahat süresi 25 dakika azalıyor. 70 kilometrelik yok faaliyete geçiyor.