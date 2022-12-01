Ankara narkotik ekiplerinden nefes kesen operasyon: 2 milyon 500 bin değerinde esrar ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden nefes kesen operasyon. Narkotik ekipleri istihbari çalışmasında öncü ve artçı araçlarla yüklü miktarda uyuşturucu taşınacağını tespit etti. Narkotik ekiplerinin otobanda durdurduğu tırın kasasında yaptıkları aramada hastaneye götürülmek üzere gazlı bez olduğunu belirledi. Tırın yatak bölümünü arayan ekipler, piyasa değerinin 2 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilen toplam ağırlığı 12 Kilo 250 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il dışından uyuşturucu madde nakleden uyuşturucu tacirleri ve uyuşturucularla birlikte yakalanmaları amacıyla yapılan araştırmalar ve alınan istihbari bilgilerde; 'Öncü ve Artçı' şekilde gelecek araçlarda bulunan şüphelilerin yüklü miktarda esrarı sabah saatlerinde Ankara'ya getirecekleri yönünde bilgiler aldı.Ankara'nın Gölbaşı İlçesi Ankara-Niğde otobanında gerekli güvenlik tedbirleri alan narkotik ekipleri tespit ettikleri öncü otomobili durdurarak H.İ.P. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Kısa bir süre sonra artçı olarak değerlendirilen tır durduruldu. Tır içerisinde M.P. ve eşi F.P. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.Narkotik ekipleri tırda aramada Ankara'da bir hastaneye götürmekte olduğu koli içerisinde gazlı bez olduğunu tespit etti. Aracın yatak bölümünde piyasa değerinin 2 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilen toplam ağırlığı 12 kilo 250 gram esrar maddesi ele geçirildi.