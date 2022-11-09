Tunceli'de sığınakta teröristlerin silah ve mühimmatı ele geçirildi

Tunceli kırsalında yürütülen 'Eren Abluka Sonbahar Kış- 4 Şehit Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu'nda tespit edilen teröristlerin kullandığı sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Delil niteliği taşıyanlara el konulurken, sığınak ve diğer malzemeler imha edildi.

Tunceli kırsalında 27 Ekim'de başlatılan 'Eren Abluka Sonbahar Kış- 4 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu', jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 548 personelle devam ediyor.Sarp dağlarda patlayıcı madde bulma köpeği, taarruz helikopterleri ve insansız hava araçlarıyla yürütülen arazi arama- tarama faaliyetlerinde, teröristlerin kullandığı bir sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada, 2 uzun namlulu tüfek, 3 anti-tank roketatar mühimmatı, 2 anti personel roketatar mühimmatı, 5 sevk fişeği, 115 uzun namlulu tüfek fişeği, 1 dürbün ve yaşamsal malzemeleri ele geçirildi. Delil niteliği taşıyanlara el konulurken, sığınak ve diğer malzemeler imha edildi.