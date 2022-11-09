Mansur Yavaş'a protesto! ODTÜ'lüler belediye binasını bastı!

Bir grup ODTÜ'lü Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Bilkent-İncek yol projesini ihaleye açmasına tepki göstermek üzere belediye binasını bastı. O anlarda polis ve zabıta müdahalesiyle karşılana öğrenciler, "Rant, zulüm, işkence, işte CHP" sloganları attı.