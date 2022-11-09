Mansur Yavaş'a protesto! ODTÜ'lüler belediye binasını bastı!
Bir grup ODTÜ'lü Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Bilkent-İncek yol projesini ihaleye açmasına tepki göstermek üzere belediye binasını bastı. O anlarda polis ve zabıta müdahalesiyle karşılana öğrenciler, "Rant, zulüm, işkence, işte CHP" sloganları attı.
CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Bilkent-İncek yol projesini ihaleye açması ODTÜ'lülerin hoşuna gitmedi.
BELEDİYE BİNASINI BASTILAR
ODTÜ'lü bir grup öğrenci belediye binası önüne gelerek CHP'li Yavaş'ı protesto etti. ODTÜ'lüler eylemde, "Rant, zulüm, işkence, işte CHP" sloganları attı.