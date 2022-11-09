Batman'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, kent merkezinde sabah saatlerinde silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve terör örgütü mensuplarının yakalanması amacıyla operasyon düzenledi.Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.