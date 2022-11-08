Ordu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı

Ordu'da, bir araçta ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altınordu ilçesinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.Araçtaki aramada, 1 kilo 700 gram esrar ile 148 gram kokain ele geçirildi. Olaya ilişkin araçtaki M.O.B. ile A.Y. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.O.B. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.