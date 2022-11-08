Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen B.K. ve O.A'yı takibe aldı.



Şüphelilerin adreslerine baskın yapan ekipler, yaklaşık 307 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram esrar, 39 adet sentetik uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazinin yanı sıra uyuşturucu ticaretinden temin ettikleri belirlenen 3 bin 200 lira ele geçirdi. Gözaltına alınan B.K. ve O.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aynı suçtan kaydı bulunan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

