Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen B.K. ve O.A'yı takibe aldı.
Şüphelilerin adreslerine baskın yapan ekipler, yaklaşık 307 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram esrar, 39 adet sentetik uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazinin yanı sıra uyuşturucu ticaretinden temin ettikleri belirlenen 3 bin 200 lira ele geçirdi. Gözaltına alınan B.K. ve O.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aynı suçtan kaydı bulunan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerin adreslerine baskın yapan ekipler, yaklaşık 307 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram esrar, 39 adet sentetik uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazinin yanı sıra uyuşturucu ticaretinden temin ettikleri belirlenen 3 bin 200 lira ele geçirdi. Gözaltına alınan B.K. ve O.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aynı suçtan kaydı bulunan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.