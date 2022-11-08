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İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi ekimde 47,9 oldu

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi ekimde 47,9'a geriledi.

Ekleme: 8.11.2022 - 16:53 Güncelleme: 8.11.2022 - 16:53 / Editör: Ozge Selin
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi ekimde 47,9 oldu
İSO'dan yapılan açıklamada, Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin ekim sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların ihracat ikliminde iyileşmeye, altındaki değerlerin ise bozulmaya işaret ettiği endeks, ekimde bir önceki aya göre 48,8'den 47,9'a indi. Böylece ihracat pazarlarında talep koşulları art arda 3 ay zayıflarken ekimdeki bozulma Kovid-19 salgınının ilk dalgasının yaşandığı Haziran 2020'den bu yana en yüksek oranda gerçekleşti.

Geçen ay Türk imalatçılarının ana ihracat pazarlarında talep zayıflığı genele yayılı bir görünüm sergiledi. Avrupa'da, Türk imalatçılarının en büyük ihracat pazarı olan Almanya'nın üretimi üst üste dördüncü ay geriledi ve düşüş eylüle göre hızlandı.

Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Hollanda, Avusturya, Yunanistan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nde ekonomik aktivite daha yüksek oranda küçüldü. Fransa'da ise üretim bir önceki anket döneminde kaydedilen artışın ardından hafif düştü.

Türk imalat sanayi ihracatından yaklaşık yüzde 7 pay alan ABD'de daralma ekimde de sürdü. Üretimdeki düşüş, eğilim olarak dördüncü aya ulaştı ve eylüle göre daha yüksek oranda gerçekleşti. Kanada'da imalat sanayi üretimi bir önceki aya göre daha belirgin yavaşlarken Meksika'da ise düşüş hız kesti.

EN BÜYÜK 18 İHRACAT PAZARINDAN SADECE BAE'DE ARTIŞ OLDU

En büyük 18 ihracat pazarı içerisinde ekonomik aktivite sadece Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) artış kaydetti. Bu ülkede petrol dışı üretim güçlü şekilde arttı ve büyüme eylüle göre ivme kazandı. Diğer Orta Doğu ülkelerine bakıldığında, ekonomik aktivite Suudi Arabistan ve Katar'da artış gösterirken Lübnan ve Mısır'da yavaşladı.

Anket kapsamında takip edilen pazarlar arasında en sert daralma Tayvan'da gerçekleşti. Dünya genelindeki talep zayıflaması nedeniyle bu ülkede küresel finans krizinden bu yana en hızlı üretim düşüşlerinden biri yaşandı. Çin, Güney Kore ve Malezya da yılın son çeyreğine daha olumsuz talep koşullarıyla başlangıç yapan Asya ekonomileri arasında yer aldı.

Çin dışındaki BRIC ekonomilerinde ise birbirinden farklı eğilimler gözlendi. Ekonomik aktivite Brezilya ve Hindistan'da artarken Rusya'da düşüş kaydetti.
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