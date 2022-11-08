Esenyurt'ta taksi şoförü kadın yolcuyu darbetti

Vatandaşın sarı terörle olan imtihanı bitmiyor.Ulaşımda kolaylık arayan vatandaşların tercihleri arasında olan taksi, yolcuları mağdur etmeye devam ediyor.İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, sabah saatlerinde taksi şoförü ve müşteri kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.İkili araç içerisinde tartışmaya başladı bir süre sonra taksiden inen sürücü, kadını darbetmeye başladı.Kadının saçını tutarak vurmaya devam eden taksiciye, çevredeki vatandaşlar ve o esnada yoldan geçen sağlık görevlileri güçlükle müdahale etti.İHA'nın haberine göre, olay anında gözü dönen taksi şoförünün kadını darbetme anları, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.