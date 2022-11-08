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Beyaz Gazete
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Bakan Soylu'dan sert tepki: Onursuz olan Kılıçdaroğlu'dur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TSK'ya "kimyasal silah kullanıyor" iftiralarına ilişkin, "Büyükelçilere bu cennet vatanı pazarlayan, Askerimize "kimyasal silah" kullanıyor iftirası atanları savunan, Emniyet ve Jandarma'ya "cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti" yaftası takan, Onursuz olan, Kılıçdaroğlu'dur." dedi.

Bakan Soylu'dan sert tepki: Onursuz olan Kılıçdaroğlu'dur
Ekleme: 8.11.2022 - 16:17 Güncelleme: 8.11.2022 - 16:18 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu'dan sert tepki: Onursuz olan Kılıçdaroğlu'dur
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'haftada 5 bin uyuşturucu satıcısı yakalandığı' açıklamasını 'itiraf' olarak nitelendiren ve 'Bir insanın gram kadar onuru olsa bir dakika durmaz istifa eder' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından 'Kılıçdaroğlu, onursuzdur' diyerek yanıt verdi.


Bakan Soylu'dan sert tepki: Onursuz olan Kılıçdaroğlu'dur

Bakan Soylu'nun paylaşımı şu şekilde;

'Onursuz olan, Kılıçdaroğlu'dur. Büyükelçilere bu cennet vatanı pazarlayan Askerimize 'kimyasal silah' kullanıyor iftirası atanları savunan Emniyet ve Jandarma'ya 'cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti' yaftası takan PKK'nın Suriye kolu PYD'yi 'barış elçisi'(!) ilan eden, PKK mensuplarını sözde 'gazeteci' diyerek savunan, Türkiye'de terör bitiyor diye üzülen, Eşkıya takımına mahkeme bastıran, 15 Temmuz'a 'tiyatro' diyen, Kaç seçim kaybettiğini unuttuğumuz, koltuğunu işgal eden, KILIÇDAROĞLU ONURSUZDUR!

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
'Haftada 5 bin satıcı yakalanıyor ne demek? Soylu'nun itirafına teşekkür ederim. Kendileri itiraf ediyorlar ama bana kızıyorlar. Neden? Doğruyu söyleyeni dokuz köyden kovarlar diyorlar. Hiç kimse endişe etmesin Bay Kemal 10'uncu köye gidecek yine de halkın çıkarını sağlayacaktır. Şimdi soruyorum; bu uyuşturucu baronlarının onların maşalarının ülkemizde işi ne? Sokaklarımız bu kadar mı güvensiz? Gençlerimiz bu kadar mı tehlike altında? Sesiniz kesiliyor, itiraf ediyorsunuz.'
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