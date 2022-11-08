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Bakan Nebati: KOBİ kredileri tarihsel ortalamasının 3 katından daha fazla büyüdü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından Türkiye Ekonomi Modeline ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Nebati: KOBİ kredileri tarihsel ortalamasının 3 katından daha fazla büyüdü
Ekleme: 8.11.2022 - 09:32 Güncelleme: 8.11.2022 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
Bakan Nebati: KOBİ kredileri tarihsel ortalamasının 3 katından daha fazla büyüdü
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati konuşmanda şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında, büyümemizi sürdürülebilir kılmak ve istihdam artışımızı desteklemek hedefiyle üretimi artırmaya yönelik, anti-enflasyonist kredi politikalarını uygulamaya devam ediyoruz.

Bu kapsamda, işletmelerimizin enflasyonun oldukça altında, düşük maliyetle ticari kredilere ulaşmalarını sağlıyoruz. Nitekim, Temmuz sonunda ticari kredi faizleri yüzde 30 civarındayken, şimdi yüzde 18’lere gerilemiştir.

Uyguladığımız politikalar sonucunda sağlanan güçlü kredi büyümesinde, ticari kredilerin ağırlığı yüksektir. Bankacılık sektörünün kredi hacmi Ekim sonu itibarıyla yıllık yüzde 68,2 artarken, aynı dönemde ticari kredi büyümesiyse yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Ekonomimizin bel kemiği olan ve milyonlarca insanımıza istihdam sağlamaya devam eden KOBİ’lerimizin de kredilere kolay erişimini önemsiyor ve önceliklendiriyoruz. Bu yaklaşımımızın bir sonucu olarak KOBİ kredileri, tarihsel ortalamasının 3 katından daha fazla büyümüştür.

Küresel resesyon beklentilerine rağmen ekonomik canlılığımızı sürdürülebilir kılmak için ihtiyatlı teşvik politikalarını uygulamaya devam edeceğiz."
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