  • USD: 18,58 - 18,61
  • EURO: 18,57 - 18,61
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Araç sahipleri dikkat! Ciddi zarar verebilir

Havaların soğumasıyla birlikte sanayi ustaları sürücülere kışlık bakım yapmaları konusunda uyarıda bulunarak yanlış antifriz tercihinin araçlara ciddi zarar verebileceğini söyledi.

Ekleme: 8.11.2022 - 16:59 Güncelleme: 8.11.2022 - 17:00 / Editör: Ozge Selin
Araç sahipleri dikkat! Ciddi zarar verebilirOtomobil tamir ustaları, kış gelmeden araçlara bakım yaptırmanın önemine dikkat çekerek yanlış antifriz tercihinin ağır faturalara sebebiyet verebileceğini belirtti.

Kış mevsimi öncesi sürücülere araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmaları uyarısında bulunan oto tamir ustaları özellikle antifriz tercihine dikkat edilmesi hususunda uyardı.

'UCUZ ANTİFRİZLER ARAÇLARA CİDDİ ZARAR VERİR'

Piyasada antifriz adı altında satışa sunulan çok sayıda korsan ürünün bulunduğuna dikkat çekerek ucuz ürünlerin sağlıklı olmadığını kaydeden oto tamir ustası Serkan Cansap, 'Kış mevsimi yaklaşıyor. Bu çerçevede araç sahipleri için antifriz kullanımının önemi artıyor. Ucuz kalitesi düşük antifrizler aracın üst kapağı dahil bir çok bölgesine zarar vermektedir. Bu tarz arızalarla çok sık karşılaşıyoruz. Şunu da belirtmek istiyorum, kimi müşterilerimiz dizel araçlarına mavi antifriz bırakıyor. Kırmızı antifrizleri dizel maviler ise benzinli araçlar için daha doğru bir tercih olacaktır buna dikkat etmek lazım' dedi.

'ZAMANINDA BAKIM BÜYÜK MASRAFLARIN ÖNÜNE GEÇECEKTİR'

Kışı sorunsuz geçirmek isteyen sürücülerin mutlaka araçlarının kışlık bakımını yaptırmaları gerektiğini aktaran oto bakım servis işletmecisi Oğuzhan Gümüş ise 'Yaklaşan kış mevsimi öncesinde araçların kışlık bakımı için müşterilerimizi servilere davet ediyoruz. Müşterilerimize yaz boyunca deforme olan bazı parçaların onarımının yanı sıra antifriz ile diğer eksiklerinin giderilmesi ifade ederek, bunun çok önemli olduğunu belirtiyoruz. Aksi taktirde motor onarımına kadar gidebilecek zararlarla karşı karşıya kalabilecekleri uyarında bulunarak gerekli önlemleri almalarını istiyoruz' diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan hain darbe girişiminin sinyalini veren Keneş'in iadesini istedi!
AK Parti Grup Başkanvekili Turan gündemi değerlendirdi! Kılıçdaroğlu 'Erdoğan kazansın' diye mesai harcıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ortak basın toplantısında açıkladı!
Beklenen görüşme Külliye'de gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç Başbakanı Kristersson ile görüştü!
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'vize sorunu' açıklaması: Gerekli uyarılar yapıldı!
NATO'dan Türkiye'ye tahıl anlaşması övgüsü...
CHP'li belediyeler heykel dikmekte yarışıyor! Bu kez de Kuşadası Belediyesi sahili doldurdu!
Başkan Erdoğan'ın TOGG fabrikasında inceleme yaptığı yeni görüntüler paylaşıldı!
Cihan Kolivar gözaltına alındı! 'Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir' demişti!
Avrupa'nın en büyük ekonomisi alarm veriyor! Daha kötüsü 2. Petro Krizi döneminde görüldü
Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülme kararı onaylandı
AB'den skandal Doğu Akdeniz hamlesi!
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına teşvik müjdesi: Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes alacak
Bakan Soylu'dan sert tepki: Onursuz olan Kılıçdaroğlu'dur
Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığında geri adım attı
AK Parti'den Dünya Şehircilik Günü paylaşımı: Milletimiz istedi biz yaptık
AK Parti’yi ekmek üzerinden aşağılayan o isme Ömer Çelik’ten tepki: Hadsizliktir
Alman ekonomisi için kötü haber: 64 milyar avro gelir kaybına yol açacak
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Dünyada ender görülüyor: Türk SİHA’larına çok önemli kabiliyet
Yerin dibinde bulundu: Gizli tünel her şeyi ortaya çıkardı

Yerin dibinde bulundu: Gizli tünel her şeyi ortaya çıkardı

iPhone 14, bekleyenlere kötü haber!

iPhone 14, bekleyenlere kötü haber!

'Türkiye Aile Desteği' ödemeleri bugün hesaplara yatacak

'Türkiye Aile Desteği' ödemeleri bugün hesaplara yatacak

Kredi çekecekler dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Tamamen değişiyor

Kredi çekecekler dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Tamamen değişiyor

Çöpten yedi bin konutun elektriği çıkıyor

Çöpten yedi bin konutun elektriği çıkıyor

Berlin Duvarı’nın yıkılışının üzerinden 33 yıl geçti

Berlin Duvarı’nın yıkılışının üzerinden 33 yıl geçti