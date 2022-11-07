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Zelenskiy'den İran'a suçlama: Olmasaydı barışa daha yakın olurduk

Rusya’nın, Kiev’de altyapıyı hedef alan saldırılarında İran yapımı dronların kullanıldığı iddia edilmiş hatta enkazlardaki parçaları paylaşılmıştı. Ukrayna lideri Zelenskiy, İran'ı Rusya'ya silah tedarik etmek ve böylece savaşı uzatmakla suçladı. Zelenskiy, "İran'ın silah tedariki olmasaydı şimdi barışa daha yakın olurduk" diye konuştu. Zelenskiy dünyanın İran'a tepki göstermesi gerektiğini de dile getirdi.

Zelenskiy'den İran'a suçlama: Olmasaydı barışa daha yakın olurduk
Ekleme: 7.11.2022 - 12:55 Güncelleme: 7.11.2022 - 12:56 / Editör: Ozge Selin
Zelenskiy'den İran'a suçlama: Olmasaydı barışa daha yakın olurduk
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 9 aya doğru yaklaşmasına rağmen Moskova yönetimi saldırıları azaltmıyor. Kiev'de geçtiğimiz hafta yaşanan saldırılarda, İran yapımı dronların kullanığı iddia edilmişti. İran yönetimi ise bu iddiaları yalanlamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile yaptığı telefon görüşmesinde AB'nin Ukrayna'ya makro-finansal destek sağlaması konusunda detayları ele aldıklarını söyledi.

DÜNYAYA 'İRAN' ÇAĞRISI
İran'ı Rusya'ya silah tedarik etmek ve böylece savaşı uzatmakla suçlayan Zelenskiy, Leyen ile konuşmasında bu konuyu da görüştüklerini ve dünyanın İran'a tepki göstermesi gerektiğini dile getirdi.

Zelenskiy, 'İran'ın saldırgana (Rusya) silah tedariki olmasaydı şimdi barışa daha yakın olurduk' diye konuştu.

ALTYAPIYI HEDEF ALAN SALDIRILAR 4,5 MİLYON KİŞİYİ ELEKTRİKSİZ BIRAKTI
Rus güçlerinin bugün Ukrayna'da düzenlediği saldırılarda tekrar İran üretimi İHA'lar kullandığını kaydeden Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'da enerji altyapılarını hedef almaya devam ettiğini söyledi.

Zelenskiy, altyapı hasarı nedeniyle ülke genelinde 4,5 milyon aboneye elektrik verilmediğini, sorunların çözülmesi için hükümet yetkilileri ile toplantı düzenlediğini belirterek, 'Her senaryoyu ayrıntılı olarak ele aldık ve uygun önlemleri hazırladık.' dedi.

'DÜŞMAN DONETSK'TE CİDDİ KAYIPLAR VERİYOR'
Rus güçlerinin en yoğun saldırıları Donetsk cephesine düzenlendiğini belirten Zelenskiy, 'Düşman orada ciddi kayıplar veriyor ama her şeye, her türlü kayıplara rağmen paralı askerlerini ölüme sürmeye devam ediyor.' diye konuştu.
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