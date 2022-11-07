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Yunanistan'da Miçotakis'in bilgisi dahilinde 32 isim dinlendi iddiası

Atina, Yunanistan İstihbarat Teşkilatı'yla ilgili iddiayla çalkalanıyor. Dinlenenler listesinde dikkat çeken isimler yer aldı.

Yunanistan'da Miçotakis'in bilgisi dahilinde 32 isim dinlendi iddiası
Ekleme: 7.11.2022 - 09:34 Güncelleme: 7.11.2022 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'da Miçotakis'in bilgisi dahilinde 32 isim dinlendi iddiası
Yunanistan, yeniden dinleme skandalıyla konuşuluyor.

Ülkede eski Başbakan Antonis Samaras ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın da aralarında olduğu önemli isimlerin telefonlarının dinlendiği iddia edildi.

"Miçotakis'in bilgisi dahilinde yapıldı"

Documento gazetesinin haberinde, dinlemenin Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in bilgisi dahilinde yapıldığı ileri sürüldü. Bu kapsamda "Predator" isimli casus yazılım programının, Yunanistan İstihbarat Teşkilatınca (EYP) kullanıldığı iddia edildi.

Dinlenen isimler

İsimleri belirtilmeyen kaynaklara dayandırılan haberde, "dinlenenler listesinde" siyaset, medya ve iş dünyasından 32 kişinin adları sıralandı. Listede eski Başbakan Samaras, eski Vatandaşı Koruma Bakanları Mihalis Hrisohoidis ve Olga Yerovasili, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kalkınma ve Yatırım Bakanı Andonis Yeorgiadis, eski Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, Kathimerini Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aleksis Papahelas, Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, Maliye Bakanı Hristos Staikuras, Çalışma Bakanı Kostis Hacidakis, yerel yöneticiler ve muhalif isimler de yer aldı.

"Skandalda Miçotakis'in tam sorumluluğu var"
Listede Miçotakis'in parti içi potansiyel rakipleri kadar, yakın çalışma arkadaşlarının da bulunduğu öne sürülen haberde, bazı kişilerin ise eşlerinin ve yakın çevrelerinin telefonları üzerinden dinlendiği iddia edildi.

Gazete, skandalda Miçotakis'in tam sorumluluğunun olduğunu ileri sürdü.

Yunanistan'da dinleme skandalı

AA'nın haberine göre Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), nisanda Yunan gazeteci Thanasis Kukakis'in cep telefonunun 2021'de 10 hafta boyunca "Predator" isimli casus yazılımla takip edildiğini bildirmişti. Muhalefet partisi Değişim Hareketinin (KINAL) lideri ve Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Nikos Andrulakis ve ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Milletvekili Hristos Spirtzis de telefonlarına casus yazılım programı "Predator"u yükleme girişiminin olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. EYP Başkanı Panagiotis Kontoleon ve "Predator" ile ticari ilişkileri olduğu iddia edilen ve aynı zamanda Miçotakis'in yeğeni olan Başbakanlık Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis, skandal nedeniyle görevlerinden ayrılmıştı.
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