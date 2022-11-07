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Şehit İsmail Esmer, son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Irak’ta bir üs bölgesine PKK terör örgütü tarafından yapılan taciz ateşinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer, memleketi Hatay’da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenazesinde vatandaşlar attıkları sloganlarla terör örgütü PKK’ya lanet okundu.

Ekleme: 7.11.2022 - 17:27 Güncelleme: 7.11.2022 - 17:27 / Editör: Ozge Selin
Şehit İsmail Esmer, son yolculuğuna uğurlandı
Irak'ın kuzeyinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer'in (23) cenazesi, memleketi Hatay'ın Altınözü ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından Hatay'a getirilen Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer'in cenazesi Antakya'nın Esenlik mahallesinde bulunan baba ocağına getirildi. Burada komşularından helallik alınan şehit Esmer'in cenazesi toprağa verileceği Altınözü'nün Tokdemir mahallesine götürüldü. Tokdemir Mahallesi Mezarlık kompleksine getirilen şehidin Türk Bayrağına sarılı tabutunun önüne gelen şehidin annesi Meryem ve babası Mehmet Esmer ile yakınları gözyaşı döktü.

Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Vali Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman ve Hacı Bayram Türkoğlu, CHP Hatay milletvekilleri İsmet Tokdemir ve Suzan Şahin, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, askeri ve mülki erkan ile yüzlerce vatandaş katıldı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer'in cenazesi ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında edilen dualar arasında toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının üs bölgesine açtığı ateş sonucu piyade sözleşmeli ER İsmail Esmer Silah arkadaşı Mustafa Öztürk ile birlikte şehit düşmüştü.
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