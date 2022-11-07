Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

Şanlıurfa’da polis tarafından FETÖ terör örgütüne yapılan operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da FETÖ üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan operasyonu Terörle Mücadele Daire Başkanlığı resmi sayfasından duyurdu.Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; 'Başkanlığımız koordinesinde silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalarda 1 kişi yakalanarak gözaltın alındı.'