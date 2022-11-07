İzmir depremindeki hasarlı binalar için çalışmalar başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, geçtiğimiz günlerde İzmir'de yaşanan 4.9 büyüklüğündeki deprem ile ilgili çalışmalara başlanıldığını duyurdu.

İzmir, 4 Kasım'da 4,9 şiddetindeki depremle sarsıldı.Gece saat 03.29 sıralarında yaşanan depremin derinliği 14,47 kilometre olarak ölçüldü.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin Buca ilçesi merkezli olduğunu duyurdu.İzmirlileri uykudan uyandırarak sokağa döken depremde büyük korku yaşandı.Bunun üzerine bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı. İlk olarak kentteki bir caminin minaresinde hasar tespit edilmişti.Son olarak konuya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Açıklamada, "İzmir’deki depremin ardından Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz koordinesinde, ekiplerimiz gelen ihbarları değerlendirdi, 293 binayı inceledi. 213’ü hasarsız. 80’inde az hasar tespit edildi. Hasarlı binalarla ilgili adımlarımızı atmaya başladık. İzmir’imize tekrar geçmiş olsun." denildi.