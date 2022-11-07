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Bosna Hersek'te FETÖ okulları borç batağında...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da faaliyet gösteren Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı eğitim kurumlarının yüksek vergi borcu olduğu bildirildi.

Bosna Hersek'te FETÖ okulları borç batağında...
Ekleme: 7.11.2022 - 19:58 Güncelleme: 7.11.2022 - 20:22 / Editör: Ozge Selin
Bosna Hersek'te FETÖ okulları borç batağında...
Bosna Hersek Federasyonu Vergi İdaresi, 30 Eylül 2022 itibariyle vergi borcu 50 milyon avroya varan firmaların isimlerini kamuoyuyla paylaştı.

Vergi borcu bulunanlar arasında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından iki kez el değiştiren ve önce Amerikan ardından İngiliz bir şirkete satıldığı açıklanan FETÖ bağlantılı eğitim kurumları da yer aldı.

FETÖ bağlantılı Richmond College'ın vergi borcu 207 bin avronun üzerindeyken, başkent Saraybosna'da bulunan International High School'un vergi borcunun ise 127 bin avronun üzerinde olarak açıklandı.

Zenica'da faaliyet gösteren terör örgütü FETÖ'ye bağlı Richmond Park İlköğretim Okulunun vergi, katkı, harç ve diğer ücretler olmak üzere devlete toplam borcunun 101 bin avro olduğu belirtilirken, yine aynı örgütle bağlantılı Saraybosna Türk Boşnak Kolejinin de yaklaşık 53 bin avro borçlu olduğu ifade edildi.

Yine Zenica'da faaliyet gösteren FETÖ bağlantılı Richmond Park Ortaokulunun borcunun da 52 bin avroyu aştığı kaydedildi.

Bosna Hersek Federasyonu Vergi Dairesine göre, FETÖ bağlantılı sözde eğitim kurumlarının toplam borcu 540 bin avroyu aşıyor.

FETÖ okullarını satış oyunu
Fetullahçı Terör Örgütü, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından Bosna Hersek'teki okullarının sözde yabancı şirketlere devriyle ilgili hülle işlemlere imza atmıştı.

FETÖ bünyesindeki 'Bosna Sema' okullarının FETÖ bağlantılarının gizlenmesi için, İngiliz ve Amerikan şirketlerine satıldığı açıklanmıştı.
FETÖ firarisi Önder Aytaç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'teki okulların FETÖ bağlantısını açıkça kabul ederek 'Bosna'daki hizmet hareketine ait okullar borç batağında mı? Bosna'daki öğretmenleri köle olarak mı görüyorsunuz? Neden maaşlarını çok az veriyorsunuz? Kıdem tazminatlarını ödemiyorsunuz? Bosna'da restoran ve turizm şirketi vb. işletmeler açmak ne zamandan beri hizmet oldu?' ifadesini kullanmıştı.

Firari FETÖ'cü Aytaç'a göre Bosna Hersek'teki okulların sözde İngiliz ve Amerikalı şirketlere satışı ise sadece bir aldatmaca. Aytaç, 'İngiliz şirketi aldı, Amerikan şirketi aldı diyorlar ama o da dünyanın pek çok yerinde söyledikleri yalanın bir diğer çeşidi. Herkes biliyor kimlerin aldığını ya da almadığını.' ifadelerine yer vermişti.

Okullar son 5 yılda iki kez el değiştirdi
Bosna Hersek'te 'Bosna Sema Eğitim Kurumları' ismiyle faaliyet gösteren FETÖ okulları, terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilk olarak ABD merkezli 'Global Education' şirketine satılmış, ardından İngiliz 'Richmond Park Education' şirketine devredilmişti.

Son 5 yılda iki kez el değiştirdiği bilinen okullar her defasında FETÖ bağlantısını inkar etmişti. Bosna Hersek'teki FETÖ okullarının bu satış hilelerine rağmen 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hızlanan öğrenci kaybı durdurulamamıştı.
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