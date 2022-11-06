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Murat Kurum'dan TOKİ kura çekimi açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında 10 günde 12 ilde 22 bin 57 konutun kura çekimini tamamlayacaklarının müjdesini verdi.

Murat Kurum'dan TOKİ kura çekimi açıklaması
Ekleme: 6.11.2022 - 11:55 Güncelleme: 6.11.2022 - 11:57 / Editör: Ozge Selin
Murat Kurum'dan TOKİ kura çekimi açıklaması
Yüzyılın sosyal konut hamlesi 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi için kura çekimi heyecanı başlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kurum, sosyal medya paylaşımında '13 Eylül 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemizi açıkladık. 40 gün sonra 5 bin 615 konutun temellerini attık. 2 ay bile olmadan ilk kuraları çekiyoruz! Yarın başlayıp, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız. 250 bin konutun kurası da mart ayına kadar bitecek.' dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da kura çekimine dair bilgiler verildi.

'İlk kuralar 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan'da çekilecek'
Açıklamada, kura çekiminin yarın başladığına dikkat çekilerek ilk kuraların Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı. Bakanlık açıklamasında kuraların, noter huzurunda çekileceğinin ve canlı yayınlanacağının altı çizildi.

Kura çekimi yarın başlıyor

Bakanlık'tan yapılan açıklamada kura çekiminin yarın başlayacağı hatırlatılarak ilk kuraların, 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan'da çekileceği bildirildi.

'Kura çekimi noter huzurunda çekilecek ve canlı yayınlanacak'

10 gün içerisinde 12 ilde 22 bin 57 konutun kura çekiminin gerçekleştirileceği kaydedilen Bakanlık açıklamasında kuraların noter huzurunda çekileceğinin ve canlı yayınlanacağının altı çizildi.

Kura çekiminin yapılacağı iller, konut sayıları ve tarihleri
Açıklamada, kura çekiminin yapılacağı iller, konut sayıları ve tarihleri şu şekilde aktarıldı:

7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1.450 konut, Ardahan 250 konut
8 Kasım Salı: Kars 1.070 konut, Siirt 903 konut
9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut, Batman 1.850 konut
10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut
10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut
11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut
13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut
15 Kasım Salı: Hakkâri 804 konut
16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut

Murat Kurum'dan TOKİ kura çekimi açıklaması
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