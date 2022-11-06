Murat Kurum'dan TOKİ kura çekimi açıklaması

Yüzyılın sosyal konut hamlesi 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi için kura çekimi heyecanı başlıyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kurum, sosyal medya paylaşımında '13 Eylül 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemizi açıkladık. 40 gün sonra 5 bin 615 konutun temellerini attık. 2 ay bile olmadan ilk kuraları çekiyoruz! Yarın başlayıp, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız. 250 bin konutun kurası da mart ayına kadar bitecek.' dedi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da kura çekimine dair bilgiler verildi.'İlk kuralar 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan'da çekilecek'Açıklamada, kura çekiminin yarın başladığına dikkat çekilerek ilk kuraların Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı. Bakanlık açıklamasında kuraların, noter huzurunda çekileceğinin ve canlı yayınlanacağının altı çizildi.Bakanlık'tan yapılan açıklamada kura çekiminin yarın başlayacağı hatırlatılarak ilk kuraların, 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan'da çekileceği bildirildi.10 gün içerisinde 12 ilde 22 bin 57 konutun kura çekiminin gerçekleştirileceği kaydedilen Bakanlık açıklamasında kuraların noter huzurunda çekileceğinin ve canlı yayınlanacağının altı çizildi.7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1.450 konut, Ardahan 250 konut8 Kasım Salı: Kars 1.070 konut, Siirt 903 konut9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut, Batman 1.850 konut10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut15 Kasım Salı: Hakkâri 804 konut16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut