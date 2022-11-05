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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

NATO'dan dikkat çeken açıklamalar... 'Erdoğan önemli bir rol oynuyor'

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg yaptığı son dakika açıklamasında Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Stoltenberg, Türkiye'nin tahıl koridorunun yeniden açılması ile ilgili ise, 'Erdoğan önemli bir rol oynuyor' dedi.

NATO'dan dikkat çeken açıklamalar... 'Erdoğan önemli bir rol oynuyor'
Ekleme: 5.11.2022 - 12:53 Güncelleme: 5.11.2022 - 13:04 / Editör: Ozge Selin
NATO'dan dikkat çeken açıklamalar... 'Erdoğan önemli bir rol oynuyor'
Başkan Receğ Tayyip Erdoğan, tahıl koridorunun yeniden açılmasını sağladı. Tüm dünya'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür mesajları yağarken NATO'dan da dikkat çeken açıklamalar geldi. NATO Genel Sektereti Jens Stoltenberg, açıklamalarında Erdoğan önemli bir rol oynuyor' dedi.

FİNLANDİYA İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

İsveç ve Finlandiya'nın üçlü muhtıranın gerekliklerini yerine getirdiğini görüyoruz. Artık tam üyelik zamanı gelmiştir, üyeliklerinin en kısa sürede onaylanmasını bekliyorum.

Şimdiden muhtıra uygulanmaya başladı.İsveç ve Finlandiya, NATO üyesi olduktan sonra da işbirliğini sürdürecek.

İki ülkenin tam üyeliği hem onlar hem NATO hem de Türkiye için iyi olacak. Kolay müzakereler olmadı Madrid'de saatler süren toplantılar yaptık. Finlandiya İsveç ve Türkiye'yi anlaşmalardan dolayı takdir ediyoruz.

NATO'dan dikkat çeken açıklamalar... 'Erdoğan önemli bir rol oynuyor'

TAHIL KORİDORUNUN YENİDEN ASKIYA ALINMASI RİSKİ VAR MI?

Savaş devam ettikçe riskler sürecek. Açlıkla mücadele için Ukrayna tahılının dünyaya ulaşmayı sürdürmesi gerkeiyor. Bunun için Putin savaşa son vermeli.

Savaş ortamında tahıl anlaşması son derece büyük önem taşıyor..

Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tahıl anlaşmasının sağlanması ve yeniden uygulanması için çabalarından dolayı takdir ve teşekkürlerimi sunuyorum.

Rusya'nıın Ukrayna'da nükleer silah kullanma riski düşük ancak sonuçları çok büyük olacaktır bu nedenle çok ciddiye alıyoruz.

Rusya sorumsuzca ve pervasızca davranıyor. Nükleer silahlar çatışmanın doğasını değiştirecektir. Nükleer savaşın kazananı olmayacaktır. Bu mesajı net biçimde veriyoruz. Rusya'nın nükleer duruşunda değişiklik yok.

NATO'dan dikkat çeken açıklamalar... 'Erdoğan önemli bir rol oynuyor'

NATO'YA ÜYE ÜLKELERDEKİ SEÇİMLER NATO'NUN UKRAYNA'YA DESTEĞİNİ ETKİLER Mİ?

NATO'nun Ukrayna'ya desteğini ve ittifakın birliğini Putin çok hafife aldı, büyük stratejik hatalar yaptı.

NATO'dan dikkat çeken açıklamalar... 'Erdoğan önemli bir rol oynuyor'

TÜM DÜNYANIN ZARARINA OLUR

Ukrayna'ya desteği sürdürmemiz önemli. Putin kazanırsa sadece Ukrayna için felaket olmaz. Rusya Ukrayna'da kazanırsa tüm dünyanın zaarına olacaktır. Hepimiz için Ukrayna'nın kazanıp Putin'in zafere ulaşamaması önemli.

TÜRKİYE ZİYARETİ VE YUNANİSTAN

Enteresan ve önemli bir ziyaret oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşme fırsatı buldum.

Şehitler Anıtları bize savaşın ne kadar korkunç olabileceğini hatırlatıyor. Bu sebeple engellemek de çok önemli.

Yunanistan ve Türkiye çok değerli iki müttefikimiz. NATO'nun ortak savunmasına büyük katkıları var. İki ülke NATO çerçevesinde yakın işbirliği içerisindeler. Sadece NATO karargahındaki diplomatik işbirliği değil operasyonel olarak da yakın işbirliği var. Anlaşmazlıklar olduğunun farkındayım ancak işbirliği ve iyi müttefiklik ruhu içinde çözülmesini bekliyorum.
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