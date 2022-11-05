İzmir'de bir deprem daha meydana geldi!
İzmir'de bir deprem daha meydana geldi. İzmir'in tamamında hissedilen depremin merkezinin Buca olduğu tespit edildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, Buca merkezli depremin 3.7 büyüklüğünde olduğu belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir’in Buca ilçesi merkezli 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.26’daki depremin derinliği 9,97 kilometre olarak ölçüldü.
İki gün önce yine Buca ilçesi merkezli depremin ardından sarsıntıyı yaşayan İzmirliler panik yaşarken, bazı vatandaşlar korkuyla kendilerini dışarı attı.