  • USD: 18,59 - 18,63
  • EURO: 18,19 - 18,22
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Togg'dan 'Üretim yapılmıyor' diyenlere videolu yanıt! Akıllı otomobillerin üretim aşamalarını paylaştı...

Türkiye'nin otomobili Togg, 'Fabrikada üretim yapılmıyor' iftiralarına resmi sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile yanıt verdi. Paylaşımda akıllı otomobillerin üretim aşamalarına dair tüm detaylara yer verildi.

Togg'dan 'Üretim yapılmıyor' diyenlere videolu yanıt! Akıllı otomobillerin üretim aşamalarını paylaştı...
Ekleme: 4.11.2022 - 23:07 Güncelleme: 4.11.2022 - 23:42 / Editör: Ozge Selin
Togg'dan 'Üretim yapılmıyor' diyenlere videolu yanıt! Akıllı otomobillerin üretim aşamalarını paylaştı...
Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili Togg, 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle banttan indi.

Bunu hazmedemeyen bir grup, 'Fabrikada üretim yapılmıyor' iftirasını ortaya attı. Togg, bu iftiralara sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

'ÜRETİM AŞAMALARIMIZLA KARŞINIZDAYIZ'

Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, 'İnşaata başlangıç töreninden itibaren son gelişmeleri her ayın 18'inde sosyal medya hesaplarımızdan, #Togg Teknoloji Kampüsümüzün son halini 7/24 #HeyeCanlı Youtube kanalımızdan canlı olarak sizlere aktarmıştık. Şimdi de akıllı cihazlarımızın üretim aşamaları ile karşınızdayız. Videomuzun uzun versiyonunu Youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz.' ifadesi kullanıldı.

#YeniLigGemlik etiketinin kullanıldığı tweette TOGG'un üretim aşamalarının yer aldığı video paylaşıldı.

Togg'dan 'Üretim yapılmıyor' diyenlere videolu yanıt! Akıllı otomobillerin üretim aşamalarını paylaştı...

Togg'un uluslararası teknik yeterlilik (homologasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından Mart 2023'te trafiğe çıkması bekleniyor.

Yeni görüntüler paylaşıldı! Başkan Erdoğan, Gaziray'ı kullanırken çocuklarla şarkı söyledi
Beyoğlu'nda HDP'lilerden PKK/KCK'lılar için yürüyüş! 121 gözaltı
Türkiye o rengi seçti! İşte TOGG’un merak edilen anket sonucu
Nevşehir'de feci kaza: Partilileri taşıyan otobüs şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var... Genel Başkan'dan açıklama
Mehmet Ali Çelebi'den İHA ve SİHA'lardan 'Bir algı hikayesi' diye söz eden Tele 1'e sert tepki: Yazıklar olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Duman solisti Kaan Tangöze'ye AK Parti'den cevap: Seçimi beklemene gerek yok
Atina hadsiz açıklamalarına bir yenisini daha ekledi: Savaşa hazır olun
CHP'li belediye Ecevit çiftine benzemeyen heykel yaptı
Kabine yarın toplanıyor: Masada önemli konular yer alacak
Murat Kurum'dan TOKİ kura çekimi açıklaması
MİT Suriye'de PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyalet sorumlusunu öldürdü
Financial Times, Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki rolünü analiz etti
Kılıçdaroğlu, 'Tefeci' dediği yatırımcılardan para istemiş
Muharrem İnce 6'lı masa ile alay etti! 'Kısır günü mü, altın günü mü...'
Teröristlerin inine operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Adalet Bakanı Bozdağ'dan TBMM'ye çağrı: Hakim ve savcılarımıza hakaret edenleri yargıya teslim edelim
İngiltere'de hayat pahalılığı protestosu! Rishi Sunak'ı istifaya çağırdılar
Gaziray'ın ilk sürüşünü yapan Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Yıl sonuna kadar ücretsiz olacak
Başkan Erdoğan, Gaziantep'te Gaziray, Büyükşehir Yatırımları, 70 Fabrika ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde konuşuyor
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli fırtına sonrası yağmur ve kar bekleniyor

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli fırtına sonrası yağmur ve kar bekleniyor

Görenleri adeta büyülüyor: Game of Thrones sahnesi değil Erzincan’daki Kalecik Kalesi

Görenleri adeta büyülüyor: Game of Thrones sahnesi değil Erzincan’daki Kalecik Kalesi

Twitter'da ücretli dönem resmen başladı

Twitter'da ücretli dönem resmen başladı

Dünya diken üstünde: Kontrolden çıkan Çin roketi ne zaman nereye düşecek?

Dünya diken üstünde: Kontrolden çıkan Çin roketi ne zaman nereye düşecek?

Kütahya'da heyecanlandıran keşif: Roma dönemine ait olduğu belirlendi

Kütahya'da heyecanlandıran keşif: Roma dönemine ait olduğu belirlendi

Bursa'nın simgesi Tophane Saat Kulesi'nin asırlık saati 30 yıl sonra çalıştırıldı

Bursa'nın simgesi Tophane Saat Kulesi'nin asırlık saati 30 yıl sonra çalıştırıldı