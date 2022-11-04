Togg'dan 'Üretim yapılmıyor' diyenlere videolu yanıt! Akıllı otomobillerin üretim aşamalarını paylaştı...

Türkiye'nin otomobili Togg, 'Fabrikada üretim yapılmıyor' iftiralarına resmi sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile yanıt verdi. Paylaşımda akıllı otomobillerin üretim aşamalarına dair tüm detaylara yer verildi.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili Togg, 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle banttan indi.Bunu hazmedemeyen bir grup, 'Fabrikada üretim yapılmıyor' iftirasını ortaya attı. Togg, bu iftiralara sosyal medya üzerinden yanıt verdi.'ÜRETİM AŞAMALARIMIZLA KARŞINIZDAYIZ'Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, 'İnşaata başlangıç töreninden itibaren son gelişmeleri her ayın 18'inde sosyal medya hesaplarımızdan, #Togg Teknoloji Kampüsümüzün son halini 7/24 #HeyeCanlı Youtube kanalımızdan canlı olarak sizlere aktarmıştık. Şimdi de akıllı cihazlarımızın üretim aşamaları ile karşınızdayız. Videomuzun uzun versiyonunu Youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz.' ifadesi kullanıldı.#YeniLigGemlik etiketinin kullanıldığı tweette TOGG'un üretim aşamalarının yer aldığı video paylaşıldı.Togg'un uluslararası teknik yeterlilik (homologasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından Mart 2023'te trafiğe çıkması bekleniyor.