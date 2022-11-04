Kılıçdaroğlu'dan İmamoğlu ve Yavaş önlemi: Adaylık yolu kapanıyor

CHP'de aday olmak isteyen ancak hem parti içi hem de 6'lı masadan henüz yeterli desteği alamayan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu adı geçen Belediye Başkanlarını aradan çıkarmakta kararlı. Kılıçdaroğlu, aldığı önlem ve verdiği talimatla Özellikle Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu gibi isimlerin CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmasının önüne set çekti

Kılıçdaroğlu'nun, 'Herkes görev süresini tamamlayacak' talimatı uyarınca yönetimden belediye başkanlarına 'milletvekili adaylığı için görevlerinden ayrılmamaları' uyarıları geliyor. Bu durum 'İmamoğlu ve Yavaş için adaylık yolu kapanır mı' sorusunu gündeme getirdi.CHP, 'Sıradan seçim değil ülke için yol ayrımı' dediği seçimlere ilişkin kritik kararlar alıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının seçimlerde milletvekili adaylığı için görevlerinden ayrılmalarını istemiyor.Partinin yerel yönetimler başkanlığı da belediye başkanlarına adaylık için görevlerinden ayrılmamaları yönünde uyarılar iletmeye başladı.Bu gelişme adları cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın durumunu gündeme getirdi. Parti kaynakları şu değerlendirmeyi yaptı:'Genel Başkan bu konuda çok kararlı. Başkanların bölgelerindeki etkisinin seçimler için ne kadar önemli olduğunun farkında. Bu nedenle başkanların görevlerinin başında olmasını istiyor. Bunu 'Herkes görev süresini tamamlayacak' diyerek ifade ediyor zaten.Genel Başkan, belediye başkanlarının cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak bakmadığının mesajlarını verdi.'(Hürriyet)