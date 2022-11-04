  • USD: 18,59 - 18,63
  • EURO: 18,19 - 18,22
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu'dan İmamoğlu ve Yavaş önlemi: Adaylık yolu kapanıyor

CHP'de aday olmak isteyen ancak hem parti içi hem de 6'lı masadan henüz yeterli desteği alamayan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu adı geçen Belediye Başkanlarını aradan çıkarmakta kararlı. Kılıçdaroğlu, aldığı önlem ve verdiği talimatla Özellikle Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu gibi isimlerin CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmasının önüne set çekti

Kılıçdaroğlu'dan İmamoğlu ve Yavaş önlemi: Adaylık yolu kapanıyor
Ekleme: 4.11.2022 - 10:17 Güncelleme: 4.11.2022 - 10:32 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'dan İmamoğlu ve Yavaş önlemi: Adaylık yolu kapanıyor
Kılıçdaroğlu'nun, 'Herkes görev süresini tamamlayacak' talimatı uyarınca yönetimden belediye başkanlarına 'milletvekili adaylığı için görevlerinden ayrılmamaları' uyarıları geliyor. Bu durum 'İmamoğlu ve Yavaş için adaylık yolu kapanır mı' sorusunu gündeme getirdi.

BAŞKANLAR BELEDİYEDEN AYRILMAYACAK

CHP, 'Sıradan seçim değil ülke için yol ayrımı' dediği seçimlere ilişkin kritik kararlar alıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının seçimlerde milletvekili adaylığı için görevlerinden ayrılmalarını istemiyor.

Partinin yerel yönetimler başkanlığı da belediye başkanlarına adaylık için görevlerinden ayrılmamaları yönünde uyarılar iletmeye başladı.

Bu gelişme adları cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın durumunu gündeme getirdi. Parti kaynakları şu değerlendirmeyi yaptı:

'ADAYLIK İÇİN İSTİFA EDİLMEYECEK' TALİMATI

'Genel Başkan bu konuda çok kararlı. Başkanların bölgelerindeki etkisinin seçimler için ne kadar önemli olduğunun farkında. Bu nedenle başkanların görevlerinin başında olmasını istiyor. Bunu 'Herkes görev süresini tamamlayacak' diyerek ifade ediyor zaten.Genel Başkan, belediye başkanlarının cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak bakmadığının mesajlarını verdi.'

(Hürriyet)

Yeni görüntüler paylaşıldı! Başkan Erdoğan, Gaziray'ı kullanırken çocuklarla şarkı söyledi
Beyoğlu'nda HDP'lilerden PKK/KCK'lılar için yürüyüş! 121 gözaltı
Türkiye o rengi seçti! İşte TOGG’un merak edilen anket sonucu
Nevşehir'de feci kaza: Partilileri taşıyan otobüs şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var... Genel Başkan'dan açıklama
Mehmet Ali Çelebi'den İHA ve SİHA'lardan 'Bir algı hikayesi' diye söz eden Tele 1'e sert tepki: Yazıklar olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Duman solisti Kaan Tangöze'ye AK Parti'den cevap: Seçimi beklemene gerek yok
Atina hadsiz açıklamalarına bir yenisini daha ekledi: Savaşa hazır olun
CHP'li belediye Ecevit çiftine benzemeyen heykel yaptı
Kabine yarın toplanıyor: Masada önemli konular yer alacak
Murat Kurum'dan TOKİ kura çekimi açıklaması
MİT Suriye'de PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyalet sorumlusunu öldürdü
Financial Times, Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki rolünü analiz etti
Kılıçdaroğlu, 'Tefeci' dediği yatırımcılardan para istemiş
Muharrem İnce 6'lı masa ile alay etti! 'Kısır günü mü, altın günü mü...'
Teröristlerin inine operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Adalet Bakanı Bozdağ'dan TBMM'ye çağrı: Hakim ve savcılarımıza hakaret edenleri yargıya teslim edelim
İngiltere'de hayat pahalılığı protestosu! Rishi Sunak'ı istifaya çağırdılar
Gaziray'ın ilk sürüşünü yapan Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Yıl sonuna kadar ücretsiz olacak
Başkan Erdoğan, Gaziantep'te Gaziray, Büyükşehir Yatırımları, 70 Fabrika ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde konuşuyor
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli fırtına sonrası yağmur ve kar bekleniyor

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli fırtına sonrası yağmur ve kar bekleniyor

Görenleri adeta büyülüyor: Game of Thrones sahnesi değil Erzincan’daki Kalecik Kalesi

Görenleri adeta büyülüyor: Game of Thrones sahnesi değil Erzincan’daki Kalecik Kalesi

Twitter'da ücretli dönem resmen başladı

Twitter'da ücretli dönem resmen başladı

Dünya diken üstünde: Kontrolden çıkan Çin roketi ne zaman nereye düşecek?

Dünya diken üstünde: Kontrolden çıkan Çin roketi ne zaman nereye düşecek?

Kütahya'da heyecanlandıran keşif: Roma dönemine ait olduğu belirlendi

Kütahya'da heyecanlandıran keşif: Roma dönemine ait olduğu belirlendi

Bursa'nın simgesi Tophane Saat Kulesi'nin asırlık saati 30 yıl sonra çalıştırıldı

Bursa'nın simgesi Tophane Saat Kulesi'nin asırlık saati 30 yıl sonra çalıştırıldı