Elazığ'da arazi kavgasında kan aktı: 3 ölü

Olay saat 16.00 sıralarında Sürsürü Mahallesi İmam Efendi Bulvarında bulunan bir dükkanda meydana geldi. İddiaya göre arsa meselesi nedeniyle dükkanda tartışan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan çatışmada Burak Tutak, Mahmur Demir ve Mehmet Kayar hayatını kaybetti. Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken iki kişi ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Hayatını kaybedenlerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken cenazeler otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.